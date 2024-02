Grogne des agriculteurs : blocus maintenu sur l'A43 en Isère, pour les revenus et contre les pesticides

La patronne d'EELV est venue soutenir les manifestants et a souligné qu'"il n'y aura pas d'écologie sans agriculteurs et pas d'agriculture sans écologie".

Le péage de Saint-Quentin-Fallavier, le 2 février 2024. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le Confédération paysanne n'abandonne pas le combat : une dizaine de tracteurs et une quarantaine de manifestants continuaient vendredi 2 février de bloquer le péage de Saint-Quentin Fallavier (Isère) sur l'43.

"On n'a pas obtenu ce pourquoi on est en lutte : un revenu digne de ce nom" , a expliqué à l' AFP Isabelle Douillon, une agricultrice du Rhône, en déplorant que "les normes agro-écologiques risquent de sauter parce que la FNSEA est arrivée à ses fins" sur l'usage des pesticides.

"Je n'ai pas compris que c'était fini les manifestations des agriculteurs parce qu'on avait réautorisé l'usage des pesticides (...) ce qu'attendent les agriculteurs ce sont des revenus et du respect pour leur travail", a renchéri la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, venue en marge du congrès des Verts européens qui s'ouvre à Lyon vendredi après midi.

"Les agriculteurs n'ont rien gagné mais tout le monde a perdu"

Ailleurs en France et notamment autour de Lyon, la levée des barrages se poursuivait vendredi à l'appel de la FNSEA, des JA et de la Coordination rurale, après une série de concessions gouvernementales destinées à mettre fin à dix jours de contestation. "Tous les points qu'on maitrisait seront levés à 14h, 14h30" autour de Lyon , a déclaré à l' AFP le représentant régional de la FNSEA Michel Joux.

Jeudi, le premier ministre Gabriel Attal, a égrené une nouvelle salve de mesures d'urgence , dont un renforcement des lois Egalim et une "pause" dans le plan Ecophyto visant à réduire l'usage des pesticides.

"Avec cette mesure les agriculteurs n'ont rien gagné mais tout le monde a perdu", s'est indigné Marie Tondelier, en dénonçant une "très mauvaise décision" qui "met en danger la santé de nos enfants" et celles des agriculteurs, "les plus exposés aux pesticides". Cette décision, "on ne s'en remet pas bien", a-t-elle dit. "Il n'y aura pas d'écologie sans agriculteurs et pas d'agriculture sans écologie", a-t-elle ajouté.

"Suicide, cancer, Prozac, pesticide, bienvenue en France agricole" "Attal fumier, on va te composter", "retraites de misères paysannes en colère", proclament pancartes et banderoles déployées sur l'autoroute 43, à proximité d'une base logistique d'Intermarché. Le barrage doit être levé lundi.