Groenland/USA-L'association allemande des machines-outil demande une réponse "anti-coercition"

(Actualisé avec réactions ministre française et Pays-Bas)

L'association allemande des fournisseurs de machines-outil et d'équipements industriels a appelé la Commission européenne à envisager d'utiliser son "instrument anti-coercition" contre la menace de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane contre plusieurs pays européens pour faire pression sur le dossier du Groenland.

Cet instrument permet à l'Union européenne de conduire des représailles contre des pays tiers qui utilisent la pression économique sur des membres de l'UE pour influer sur leurs politiques. Outil de dissuasion, il peut être utilisé en dernier recours pour lancer des contre-mesures, notamment un large éventail de restrictions liées au commerce, aux investissements et au financement.

"Si l'UE cède ici, cela ne fera qu'encourager le président américain à faire la prochaine demande absurde et menacer de nouveaux droits de douane", a écrit Bertram Kawlath, président de la VDMA, dans un communiqué publié dimanche.

"Donald Trump a d'abord utilisé les droits de douane comme un outil économique au profit des Américains. Aujourd'hui, il les utilise au profit d'une coercition. C'est clairement une démarche coercitive", a déclaré de son côté la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard sur Europe 1.

"Je pense que l'UE a une force de frappes possible. C'est une réponse qu'il faut manier avec précaution parce que cette escalade peut être mortifère mais elle peut être mortifère également avec les États-Unis", a-t-elle ajouté.

Donald Trump a menacé samedi d'une nouvelle vague de droits de douane plusieurs de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland, marquant une escalade dans le conflit portant sur l'avenir du vaste territoire autonome danois. Cette menace a soulevé une levée de boucliers en Europe et sera au menu d'une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 pays de l'UE, dimanche.

"Ce qu'il fait, c'est du chantage (...) et ce n'est pas nécessaire", a réagi le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas David van Weel dans une interview à la télévision néerlandaise. "Cela n'aide pas l'alliance (de l'Otan) et cela n'aide pas non plus le Groenland."

(Rene Wagner, avec Toby Sterling à Amsterdam, Gilles Guillaume pour la version française)