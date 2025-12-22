Groenland-Trump nomme le gouverneur de la Louisiane Jeff Landry envoyé spécial

Donald Trump a nommé dimanche le gouverneur de la Louisiane Jeff Landry comme envoyé spécial au Groenland, ravivant les inquiétudes au Danemark et dans cette vaste île arctique sur les desseins du président des États-Unis dans la région.

Le Groenland est devenu un point de tension entre Copenhague et Washington après que le locataire de la Maison blanche a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait acquérir ce territoire semi-autonome danois, riche en matières premières et à la situation stratégique dans l'Arctique, pour des raisons de sécurité.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a annoncé lundi qu'il convoquerait l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague, affirmant qu'il avait été particulièrement choqué par le soutien de Jeff Landry au projet de Trump.

"Jeff comprend l'importance essentielle du Groenland pour notre sécurité nationale, et il défendra fermement les intérêts de notre pays pour la sécurité, la protection et la survie de nos alliés, et en fait, du monde", a écrit Donald Trump dimanche sur Truth Social.

La Maison blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Jeff Landry, gouverneur depuis janvier 2024, a remercié Trump sur X, ajoutant que ce rôle bénévole visant à faire du Groenland une partie des États-Unis n’affecterait pas ses fonctions en Louisiane.

CONSTERNATION AU DANEMARK

"Je suis profondément choqué par cette nomination d'un envoyé spécial. Et je suis particulièrement choqué par ses déclarations, que nous jugeons complètement inacceptables", a également déclaré Lars Lokke Rasmussen à la chaîne danoise TV 2.

Plus tôt, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, il avait insisté sur le fait que "tout le monde - y compris les États-Unis - doit respecter l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark".

"Nous nous sommes réveillés à nouveau avec une nouvelle annonce du président américain. Cela peut sembler important, mais cela ne change rien pour nous. Nous décidons de notre propre avenir", a déclaré dans une publication sur Facebook Jens-Frederik Nielsen, Premier ministre du Groenland.

Aaja Chemnitz, députée groenlandaise au Parlement danois, a estimé que la nomination d'un envoyé américain n'était pas en soi un problème. "Le problème est qu'on lui a confié la mission de prendre le contrôle du Groenland ou de faire du Groenland une partie des États-Unis, et il n'y a aucune volonté de cela au Groenland", a-t-elle dit à Reuters.

(Siddharth Cavale, Arathy Somasekhar et Jacob Gronholt-Pedersen; avec la contribution d'Anusha Shah, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)