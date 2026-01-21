Groenland : Trump exclut l'usage de la force mais exige des négociations immédiates

Donald Trump s'exprime à Davos le 21 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Donald Trump a exclu pour la première fois mercredi à Davos d'utiliser la force pour mettre la main sur le Groenland, mais a exigé des "négociations immédiates" sur son acquisition par les Etats-Unis, tout en réglant ses comptes avec plusieurs dirigeants occidentaux.

"Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force", a-t-il déclaré au sujet du territoire autonome appartenant au Danemark, lors d'un discours à la tribune du Forum économique mondial réuni cette semaine dans la station huppée des Alpes suisses.

"Je demande l'ouverture de négociations immédiates afin de discuter à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis", a cependant ajouté le président américain, réaffirmant "qu'aucune nation ni groupe de nations n'est en position de pouvoir assurer la sécurité du Groenland en dehors des Etats-Unis".

"Nous sommes une grande puissance, beaucoup plus grande que ce que les gens comprennent. Je pense qu'ils l'ont découvert il y a deux semaines au Venezuela", a-t-il relevé.

Ces déclarations ont semblé rassurer Wall Street, qui a ouvert en hausse.

- "Morceau de glace" -

Le président américain Donald Trump à Davos en Suisse le 21 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

"Nous voulons un morceau de glace pour protéger le monde, et ils refusent de nous le donner", a encore commenté Donald Trump. "Ils ont donc le choix," a-t-il poursuivi. "Ils peuvent dire +oui+, et nous leur en serons très reconnaissants. Ou ils peuvent dire +non+, et nous nous en souviendrons", a-t-il poursuivi sur un ton peu amène.

L'ancien promoteur immobilier, qui depuis son retour au pouvoir il y a un an a complètement bouleversé l'ordre mondial, a aussi profité de sa tribune à Davos pour violemment critiquer plusieurs pays ou dirigeants occidentaux.

Au Danemark, qui refuse de lui céder ce territoire qu'il a confondu plusieurs fois dans son discours avec l'Islande, il a reproché de faire preuve d'"ingratitude".

Le Canada? Il "existe grâce aux Etats-Unis" et "devrait nous être reconnaissant", a-t-il lancé à l'intention de son Premier ministre Mark Carney, qui s'efforce de réduire la dépendance de son pays vis-à-vis de Washington depuis que Donald Trump a appelé à faire du Canada le 51e Etat américain et qui a été ovationné pour son discours à Davos mardi.

- "Dur à cuire" -

Emmanuel Macron à Davos le 20 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Donald Trump a aussi ironisé sur la prestation du président français Emmanuel Macron, qui avait mis en garde mardi à Davos contre les tentatives américaines "inacceptables" de "subordonner l'Europe".

Je l'ai vu jouer le dur à cuire" avec "ces belles lunettes de soleil" (portées en raison d'un problème oculaire NDLR), s'est-il moqué.

Donald Trump, qui affectionne les rassemblements de grosses fortunes et de personnalités influentes, est de retour au Forum de Davos pour la première fois depuis 2020, pendant son premier mandat.

Les élites économiques et politiques réunies dans les Alpes suisses avaient commencé à faire la queue plus de deux heures avant le début du discours, et l'affluence était telle qu'il a fallu ouvrir quatre salles de retransmission en plus de l'auditorium de 1.300 places. Même comme cela, tous n'ont pas pu entrer.

Le milliardaire de 79 ans avait rejoint avec un peu de retard la station de sports d'hiver huppée, à la suite d'un problème à bord d'Air Force One qui l'a contraint à faire demi-tour et prendre un autre appareil.

Selon la Maison Blanche, Donald Trump a prévu environ cinq réunions bilatérales.

Le président américain a notamment annoncé une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, parlant d'abord de mercredi. Ce dernier "est actuellement à Kiev", a démenti la présidence ukrainienne. Donald Trump a ensuite évoqué une rencontre jeudi.

Il fera aussi ce jour-là la promotion d'une autre initiative diplomatique fracassante: son "Conseil de la paix", considéré par beaucoup comme un rival de l'Onu.