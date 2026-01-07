Groenland-Réunion USA-Danemark la semaine prochaine, dit Rubio

(Actualisé tout du long)

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait la semaine prochaine avec des responsables danois à propos du Groenland, sans signaler une quelconque volonté de Washington de renoncer à l'objectif exprimé par Donald Trump de prendre le contrôle du territoire.

L'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela le week-end dernier, lors de laquelle l'armée américaine a bombardé la capitale Caracas et capturé le président Nicolas Maduro, a exacerbé les craintes du Danemark et de ses alliés européens de voir le Groenland faire face à un scénario similaire.

La Maison blanche a répété mercredi que "toutes les options" étaient étudiées à propos de l'île de l'Arctique semi-autonome, que Donald Trump a dit vouloir acquérir pour des raisons de sécurité nationale.

Une porte-parole de la présidence américaine a déclaré mardi qu'une intervention militaire était "toujours une option", alors même que des dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont marqué

leur soutien au Danemark et au Groenland.

Interrogé mercredi sur la proposition de Copenhague de dialoguer sur la situation au Groenland, où les Etats-Unis disposent d'une base militaire, Marco Rubio a déclaré aux journalistes qu'il rencontrerait la semaine prochaine des responsables danois. "Nous allons discuter", a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat américain a rappelé que la volonté de Donald Trump a toujours été d'acheter le Groenland, sans toutefois exclure une opération militaire.

"Si le président identifie une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis, chaque président conserve l'option d'y répondre par des moyens militaires", a-t-il déclaré.

"En tant que diplomate (...), ce sur quoi nous travaillons, c'est plutôt de régler la situation de manière différente - cela inclut le Venezuela", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre du Groenland a exhorté Donald Trump à mettre en sourdine ses velléités d'annexion de l'île, déjà exprimées par le président américain en 2019 lors de son premier mandat à la Maison blanche.

Donald Trump juge le Groenland comme essentiel à la stratégie militaire américaine et reproche au Danemark de n'avoir pas oeuvré suffisamment à la protection du territoire.

Une quelconque intervention militaire de Washington au Groenland provoquerait une onde de choc au sein de l'Otan, dont les Etats-Unis et le Danemark sont tous deux membres.

