Groenland-L'accord-cadre avec Trump prévoit que l'Otan renforce sa présence dans l'Arctique, dit Rutte

(Actualisé avec détails, déclarations supplémentaires de Rutte)

par Mark John

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré jeudi que l'accord-cadre qui sera conclu avec le président américain Donald Trump au sujet du Groenland implique que l'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique.

Mark Rutte a déclaré lors d'une interview accordée à Reuters en marge du Forum économique mondial de Davos qu'il était désormais de la responsabilité des commandants de l'alliance militaire de travailler sur les détails des exigences supplémentaires, ajoutant être sûr que tous les alliés de l'Otan souhaiteraient contribuer à l'effort.

"Nous nous réunirons au sein de l'Otan avec nos hauts commandants pour déterminer ce qui est nécessaire", a-t-il déclaré.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que l'on puisse faire cela rapidement. J'espère certainement que ce sera pour 2026, j'espère même début 2026."

La question de l'exploitation des minerais critiques n'a pas été abordée lors de son entretien avec Donald Trump mercredi, a partagé le secrétaire général de l'Otan.

Les négociations concernant le Groenland vont continuer entre les Etats-Unis, le Danemark et l'île autonome, a-t-il dit.

Mark Rutte a assuré que les négociations sur l'Arctique ne détourneraient pas l'attention des alliés de l'Ukraine, qui dépend fortement du soutien militaire des Etats membres de l'Otan dans sa guerre contre la Russie.

Le président américain Donald Trump est brusquement revenu mercredi sur ses menaces d'imposer des droits de douane comme levier pour s'emparer du Groenland, a exclu le recours à la force et a laissé entendre qu'un accord était en vue pour mettre fin au différend sur le territoire autonome danois.

Salué la veille par le président américain lors de son discours prononcé à Davos, Mark Rutte a été interrogé sur sa relation avec Donald Trump et sur sa position d'interlocuteur privilégié.

"Je peux seulement vous dire que j'aime ce gars, que je respecte son leadership", a déclaré l'ancien Premier ministre des Pays-Bas.

(Reportage Mark John; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)