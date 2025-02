Griezmann et Mbappé, entre voisins

Quelques mois après la retraite internationale d’Antoine Griezmann, sur fond de malaise et de mauvaise digestion du gain du capitanat par Kylian Mbappé, les deux meilleurs joueurs français s’affrontent pour la troisième fois de leur carrière samedi. En jeu ? La première place de Liga !

Il y a d’abord eu cette déflagration, cette annonce, ce départ autant en trombe qu’en catimini, fin septembre. Antoine Griezmann annonçait alors qu’il ne porterait plus les couleurs de l’équipe de France. Derrière ce coup de tonnerre, la rumeur a vite couru que le capitanat, qui lui avait filé sous le nez un an et demi plus tôt au profit de Kylian Mbappé, avait été le point de départ d’un lent déclin et d’un progressif éloignement du groupe France, même avec Didier Deschamps. Au même moment, l’ancien Parisien, usé par une saison aussi longue sur le terrain qu’intense en coulisses, avait fait l’impasse sur les deux premiers rassemblements des Bleus, et son rôle de capitaine en avait directement été contesté. Alors qu’il s’était déjà mis en retrait au profit de l’équipe en 2018, voilà que Griezmann se retirait totalement, une nouvelle fois dans l’ombre du Kyks, qui n’y était pas forcément pour grand-chose.

Dissiper le malentendu

Cette situation a mis les deux principaux leaders de l’équipe de France dos à dos, malgré eux et de façon assez injuste. S’il l’a parfois fait maladroitement, parlant de lui au passé, Mbappé a défendu son coéquipier à plusieurs reprises devant les médias. Qualifiant notamment d’injustes les critiques à son encontre, il avait appelé de ses vœux un peu plus de clémence pour l’iconique n°7 : « Ce serait bien qu’il ait droit à de la reconnaissance des gens, et de vous, les journalistes. » Surtout, en plein Euro, dans une déclaration presque prémonitoire, il avait souhaité remettre l’église au centre du village. « Il ne faut pas attendre qu’il arrête sa carrière pour prendre conscience de ce qu’il a fait et lui rendre hommage. […] Pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la sélection » , s’était-il ainsi exprimé dans une tirade qui respirait le respect mutuel. À l’heure des retrouvailles, et alors qu’ils résident désormais dans la même ville, la rivalité sportive semble donc avoir plus de sens qu’une querelle extrasportive. D’autant que le Real-Atlético de ce samedi ne manque pas d’arguments sur ce terrain.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com