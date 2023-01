Grèves et menaces de blocages : "Il ne faut pas souffler sur les braises", juge Agnès Pannier-Runacher

Dans la lignée d'Elisabeth Borne, la ministre appelle à la "responsabilité" face aux mouvements sociaux annoncés, notamment dans le secteur pétrolier.

Agnes Pannier-Runacher, le 22 décembre 2022, à Paris ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

"Il ne faut pas souffler sur les braises". A l'antenne de franceinfo , la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a relativisé les menaces sur l'approvisionnement en carburant tout en appelant les syndicats au "dialoguqe. "J'appelle chacun à la responsabilité. Nous sommes vigilants, mais dans le temps de la concertation", a t-elle martelé, vendredi 13 janvier, abondant dans le sens des dernières déclarations de l'exécutif par la voix d'Elisabeth Borne ou du porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

"On n'est pas du tout dans la situation que nous avons connue à l'automne dernier"

Le syndicat CGT de la branche pétrole prévoit des grèves les 19 et 26 janvier, ainsi que le 6 février avec "si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage", selon un communiqué. Le mouvement doit débuter par un premier arrêt du travail de 24 heures le 19 janvier, jour de la mobilisation nationale interprofessionnelle. Pour le 26 janvier, la CGT appelle à 48 heures de grève, puis à 72 heures le 6 février. L'appel entraînera des "baisses de débit" et des arrêts dans l'expédition des carburants, a précisé Eric Sellini, coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies, quelques mois après la vaste mobilisation pour une augmentation des salaires qui a eu lieu dans les raffineries et les dépôts de pétrole.

Quant à d'éventuels risques sur l'approvisionnement des stations-service? "On n'est pas du tout dans la situation que nous avons connue à l'automne dernier, où c'était une grève continue", a jugé la ministre. "J'appelle encore une fois chacun à la responsabilité". La porte du gouvernement est ouverte", insiste t-elle, faisant les louanges d'une réforme de "justice sociale" qui vise à "sauver" le système des retraites.

Agnès Pannier-Runacher a par ailleurs estimé la France a la "capacité à finir l'hiver" sans coupures d'électricité, en appelant à ne pas relâcher les efforts d'économie d'énergie indispensables pour préserver le climat. "Je suis confiante sur notre capacité à finir l'hiver, mais il faut être vigilant", a déclaré la ministre. "Le plan sobriété, c'est le passage de l'hiver mais aussi toute notre stratégie pour atteindre la neutralité carbone en 2050", a-t-elle poursuivi, relevant qu'il ne devait "pas être juste un effort fait ponctuellement" mais qu'il fallait "faire attention à la température dans les bureaux, à notre consommation de carburants, toutes ces consommations d'énergie fossiles (qui) sont à l'origine du réchauffement climatique".