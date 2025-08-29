Grèves et appels aux blocages en septembre : quelles mobilisations prévues pour la rentrée?

Des appels à faire grève et à manifester ont été lancés pour la rentrée sociale contre les projets d'économies budgétaires annoncés par l'actuel gouvernement, avec deux dates-clés: la mobilisation du 10 septembre lancée sur les réseaux sociaux pour tout bloquer et la journée intersyndicale du 18 septembre.

( AFP / THOMAS COEX )

INTERSYNDICALE - L'ensemble des organisations syndicales appellent aux grèves et aux manifestations partout en France, le 18 septembre, un jeudi, une journée "beaucoup plus favorable pour la mobilisation", selon la CGT. Le but? L'abandon du "musée des horreurs du projet de budget", explique la CFDT.

BLOQUONS TOUT - L'appel présenté comme "citoyen", né sur les réseaux sociaux, a reçu le soutien de toute la gauche politique, LFI en tête qui demande "la grève générale" mais aussi de Solidaires et de la CGT qui a appelé "à construire la grève partout où c'est possible". Le mouvement se traduit notamment par des appels sur les réseaux sociaux ou via messageries, à rassemblements, blocages ou opérations péages gratuits.

MINES-ENERGIE - La fédération Mines-Energie de la CGT a lancé un appel à la grève à partir du 2 septembre et publie une carte avec plusieurs dizaines de points de rassemblements prévus à travers le pays.

CHIMIE - La CGT de la chimie (Fnic) appelle à la grève le 10 septembre pour "l'augmentation des salaires", "l’interdiction des 7 jours de carence" voulus par le gouvernement, "l’interdiction des exonérations de cotisations sociales", "la suppression des franchises médicales et forfaitaires" ainsi que contre la suppression de deux jours fériés.

COMMERCE ET SERVICES - La CGT commerces et services appelle également à la grève le 10 septembre, avec un rassemblement prévu de la branche prévention sécurité à 9h30 devant le ministère du Travail. Cette branche avait retenu la date du 10 septembre "dès le mois de juin" pour dénoncer "l'augmentation des agressions, des incivilités, ainsi que la précarité et des bas salaires dans le secteur de la sécurité et de la sûreté".

TRAINS - Sud-Rail, le troisième syndicat de cheminots, a appelé à la grève le 10 septembre, contre notamment la suppression envisagée de deux jours fériés mais aussi pour demander 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le réseau ferré. La CGT-Cheminots, premier syndicat du secteur, doit encore prendre sa décision tout comme l'UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat.

AVIONS - Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé une nouvelle grève le jeudi 18 septembre. Il demande un "rattrapage intégral de l’inflation" en matière salariale pour 2024, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession. Pour sa part, le syndicat Sud Aérien appelle à la grève et au blocage des aéroports le 10 septembre, en rejoignant le mouvement national contre l’austérité. Il dénonce la suppression de jours fériés, le gel des retraites et la dégradation des conditions de travail dans l’aérien.

TAXIS - Les fédérations de taxi ont annoncé le report de leur mobilisation prévue le 5 septembre contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire, du fait de la possible chute du gouvernement le 8 septembre.

METALLURGIE - La CGT d'Arcelor-Mittal à Dunkerque prévoit une manifestation le 10 septembre.

"AscoMetal va mal, ThyssenKrupp d’Isbergues (Nord) a besoin de 80 millions d’euros pour être modernisé mais personne ne veut investir. Et si le pire arrive à ArcelorMittal France, ce sera une catastrophe économique, sociale et industrielle", a déclaré à l'AFP Gaëtan Lecoq, de la CGT d'ArcelorMittal.

SANTE - A l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), les syndicats (CGT, FO, Unsa, CFTC, rejoints désormais par la CFDT), appellent à tenir dans les deux semaines à venir des assemblées générales dans les différents hôpitaux pour préparer une grève. Les cinq organisations sont en train de préparer un préavis de grève intersyndical à partir du 5 septembre, pour pouvoir cesser le travail si les assemblées générales le décident, ont indiqué la CFDT et FO.

L'appel signé par les cinq organisations syndicales évoque "une dégradation sans précédent des conditions de travail dans les hôpitaux de l’AP-HP" et dénonce le plan Bayrou.

PHARMACIES - L'intersyndicale (Uspo, FSPF, UNPF, Federgy, UDGPO) prévoit une fermeture des pharmacies le 18 septembre puis "tous les samedis à compter du 27 septembre".

Le 16 août déjà, un appel à fermer les officines pour protester contre la baisse, de 40% à 30%, des remises commerciales sur les génériques avait été lancé.

LYCEENS ET ETUDIANTS - L'Union syndicale lycéenne (USL) appelle à bloquer les établissements le 10 septembre, "pour construire la mobilisation dans la durée", et à participer aux manifestations. Les étudiants de l'Unef appellent aussi à mobiliser le 10.

Les syndicats de l'Education nationale se réuniront le 3 septembre pour décider des modalités de mobilisation de cette rentrée.