Grève : "Pas besoin" de réformer ce droit, estime le ministre des Transports

Une proposition de loi avait été déposée mi-février pour octroyer au gouvernement un capital annuel de 60 jours d'interdiction de grève.

C'est une proposition qui fait débat. Le ministre délégué chargé des Transports Patrice Vergriete a bien son avis sur la question : "je ne pense pas qu'il y ait besoin de réformer le droit de grève aujourd'hui", a-t-il déclaré sur France Inter ce mercredi 28 février, ajoutant qu'il rencontrerait "prochainement" les syndicats "y compris du rail".

Pas de réforme du droit de grève "pour l'instant", a-t-il ajouté, se démarquant des discours de la droite et du centre, qui a déposé, dans le sillage d'une grève SNCF mi-février en plein milieu des vacances d'hiver, une nouvelle proposition de loi pour octroyer au gouvernement un capital annuel de 60 jours d'interdiction de grève. "S'il y avait des périodes, il faudrait les choisir et qu'est-ce qu'on privilégie ? Les vacances ? Ou alors le quotidien des Français ? Moi, je préfère en appeler à la responsabilité" de la direction et des syndicats, a déclaré le ministre. Son discours a toutefois rejoint celui du président du Sénat Gérard Larcher (LR) puisque le ministre a lui aussi affirmé que la grève devait être "l'ultime recours" et non "le début de la négociation".

L'agacement s'était ressenti mi-février dans les rangs macronistes, le Premier ministre Gabriel Attal déclarant que la grève était "un droit" mais "aussi que travailler est un devoir". "La question n'est pas le droit de grève, mais de savoir jusqu'où on n'en abuse pas", avait aussi estimé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

"Il n'y aura pas grève" durant les JO

Interrogé sur la possibilité d'une grève à la SNCF comme à la RATP pendant les Jeux olympiques de Paris cet été, le ministre des Transports a affirmé n'être "absolument pas" inquiet. "Je ne crois pas un seul instant que les ouvriers, que les salariés, que les syndicats mettront en péril l'image de la France", a-t-il dit. "Il n'y aura pas grève."

Interrogé sur les coupes budgétaires annoncées la semaine dernière par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, avec deux milliards piochés sur les programmes "écologie, développement et mobilité durables", Patrice Vergriete a affirmé que son budget restait "en hausse de un milliard" d'euros. "Certes, pas 1,3 milliard, mais 1 milliard (...) le respect des équilibres budgétaires n'empêche pas de pouvoir définir ses priorités et les transports en font partie", a ajouté l'ancien maire de Dunkerque, connu pour avoir instauré la gratuité des bus dans sa ville. Enfin le ministre a annoncé souhaiter une convention citoyenne sur les mobilités pour "rentrer dans le détails" sur l'évolution des autoroutes ou le développement du train par exemple.