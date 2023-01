Grève du 19 janvier : quel trafic à la SNCF et la RATP?

La journée de jeudi est le premier temps-fort de la mobilisation contre la réforme des retraites, avec des perturbations à l'échelle nationale.

Pour les TGV, on ne comptera qu'entre 1 train sur 3 et 1 train sur 5 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La grève de jeudi 19 janvier, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sera très suivie dans les transports avec quasiment aucun train régional, très peu de TGV et un métro tournant au ralenti à Paris.

Les lignes régionales (presque) à l'arrêt

Sur les lignes TGV, on ne comptera qu'entre 1 train sur 3 et 1 train sur 5 en fonction des axes. Mais c'est surtout le trafic régional qui sera quasiment arrêté avec seulement 1 TER sur 10 en moyenne et une fréquence à peu près identique pour les lignes Transilien (les trains de banlieue parisienne) et certains RER. Dans l'ensemble, la grève aura un impact bien plus grand à la SNCF qu'à la RATP.

A Paris, trois lignes de métro seront totalement fermées (8, 10 et 11) et dix autres ne fonctionneront que partiellement, aux heures de pointe ou sur certains tronçons. Seules les lignes 1 et 14, entièrement automatisées, fonctionneront normalement, avec "risque de saturation", prévient la RATP. Les perturbations s'annoncent moins importantes que pour de la dernière grève du 10 novembre, lors de laquelle sept lignes de métro avaient dû être totalement fermées.

Pour le TGV, l'axe Atlantique est le plus touché avec 1 train sur 5 en circulation seulement. SNCF Voyageurs prévoit aussi 1 train sur 3 sur l'axe Nord, le Sud-Est et pour ses Ouigo et 1 train sur 4 sur l'axe Est. Les Intercités seront eux totalement interrompus, à l'exception d'un aller-retour Paris-Clermont.

Les trains régionaux ne circuleront quasiment pas et en Ile-de-France, seul le RER A (géré par la RATP) tire son épingle du jeu avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 sur 4 en heures creuses, un rythme à peu près similaire à celui du RER B (1 train sur 2 ou 3).

En revanche, les RER C, D et E ne verront qu'1 train sur 10 circuler. Même chose pour les lignes de Transilien J, K, L, N et P. La circulation sera carrément interrompue sur la R. Enfin, les liaisons internationales connaitront des fortunes diverses, entre un trafic "quasi-normal" pour l'Eurostar et le Thalys et "fortement perturbé" pour le Lyria. Les autres liaisons internationales sont elles interrompues.