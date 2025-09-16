Grève du 18 septembre: 3 TER sur 5 circuleront, fortes perturbations en Ile-de-France

L'entrée de la station République du métro parisien fermée lors d'une grève nationale contre la réforme des retraites le 31 janvier 2023 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le ministre des Transports démissionnaire Philippe Tabarot a annoncé mardi que 3 TER sur 5 et 9 TGV sur 10 circuleraient jeudi, journée de grève nationale, et que le trafic en Ile-de-France serait encore plus perturbé.

Sur les lignes Intercités, "des perturbations (...) importantes" sont également "à prévoir", a avancé Philippe Tabarot, évoquant un train sur deux en circulation "sur ces lignes".

"Les prévisions détaillées vous seront communiquées en fonction de votre région en fin de journée ou demain matin", a précisé le ministre démissionnaire.

"Tous les clients TGV Inoui en France ou vers l'Europe, TGV Lyria, Ouigo et Intercités bénéficient d’une possibilité d’annuler ou échanger leur billet sans frais", a précisé la SNCF dans un communiqué mardi.

En Ile-de-France, le trafic devrait être bien plus perturbé.

Dans le métro parisien, à l'exception des lignes automatiques, la RATP ne prévoit d'assurer le trafic qu'aux "heures de pointe", a indiqué la régie sur son site internet.

Le trafic sera également perturbé sur toutes les lignes de RER, voire "fortement perturbé" sur la ligne D et E, ont indiqué la RATP et la SNCF, sans donner davantage de précision pour le moment.

Plusieurs lignes de bus devraient être fermées, a également indiqué la RATP, quand le réseau de tramway devrait être épargné sur la plupart des lignes.

Les organisations syndicales appellent à faire grève et manifester jeudi pour contester des mesures budgétaires "brutales" annoncées cet été et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'heure pas écartées.

Le taux de grévistes devrait atteindre "90% chez les conducteurs de métro, et 80% chez les conducteurs de RER", avait estimé FO RATP, second syndicat du groupe RATP, auprès de l'AFP.