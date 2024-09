Grève des salariés dans une usine du géant Samsung en Inde

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Des centaines de salariés de l'usine du géant sud-coréen Samsung en Inde ont observé mercredi leur troisième jour consécutif de grève pour obtenir des hausses de salaires et une réduction du temps de travail, a-t-on appris auprès de leurs syndicats.

Le site de Sriperumbudur, près de Chennai dans l'Etat du Tamil Nadu (sud-est), emploie quelque 1.800 personnes qui y produisent de l'électroménager comme des télévisions ou des réfrigérateurs.

"C'est notre troisième jour de grève. En plus de hausses de salaires et d'un aménagement de notre temps de travail, nous exigeons aussi d'être reconnus en tant que syndicat", a déclaré à l'AFP un représentant du personnel, E. Muthukumar.

"Nous avons fait part de nos revendications à la direction et négocions avec elle", a-t-il ajouté.

Selon ce délégué syndical, la grève du personnel a causé un ralentissement de la production du site.

Un porte-parole de Samsung en Inde a pour sa part assuré que l'entreprise mettait tout en œuvre pour éviter que ces arrêts de travail ne causent la moindre "perturbation" pour ses clients, et que le bien-être de ses salariés constituaient sa "priorité".

"Nous coopérons avec nos salariés pour prendre en compte leurs revendications et respecter les lois et règlements", a-t-il ajouté, sans plus de détails.

Cette grève survient alors que le Premier ministre Narendra Modi veut attirer en Inde les grandes entreprises du secteur de la "tech" mondiale désireuses de s'installer hors de Chine.

Google a commencé cette année à fabriquer son téléphone Pixel 8 dans le pays le plus peuplé du monde, et le géant taïwanais Foxconn, principal assembleur des iPhones Apple, a installé une usine de montage dans la banlieue de Bangalore.

Pour sa part, Samsung a ouvert dans la banlieue de la capitale New Delhi une usine qui affiche une capacité de production de 120 millions de smartphones par an.