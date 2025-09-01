 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Grève des 10 et 18 septembre : la CGT Fonction publique appelle à "tout bloquer"
information fournie par Boursorama avec Media Services 01/09/2025 à 14:45

La CGT est le premier syndicat représentatif dans les versants territoriaux et hospitaliers de la fonction publique, et le cinquième dans la fonction publique de l'Etat qui compte notamment les officiers de police ou les enseignants.

( AFP / THOMAS COEX )

Principal syndicat représentatif dans la fonction publique, la CGT appelle à "tout bloquer", lors de deux journées de mobilisation les 10 et 18 septembre, à la différence des deux autres grandes organisations syndicales du secteur qui préfèrent se concentrer sur la deuxième date.

L'appel à la grève de la CGT est partagé par les fédération issues des trois versants, a confirmé à l'AFP Sylviane Brousse, l'une des coordinatrices de la CGT fonction publique, premier syndicat représentatif à l'échelle de l'ensemble des 5,8 millions d'agents de la fonction publique. En 2024, la fonction publique d'Etat comptait 2,5 millions d'agents, la fonction publique hospitalière 1,9 million et la fonction publique territoriale 1,3 millions.

L'organisation des agents de l'Etat "appelle les agent.es publics, fonctionnaires et non titulaires, actifs et retraités, à tout bloquer par la grève pour combattre l'austérité, défendre, reconquérir et développer les services publics", est-il indiqué dans le communiqué publié lundi 1er septembre.

Le 10 septembre fait débat

Cette initiative fait suite aux appels à la mobilisation le 10 septembre lancés sur les réseaux sociaux et qui avaient reçu le soutien de l'ensemble de la gauche politique, LFI en tête, qui demande "la grève générale". Elle s'inscrit également dans l'appel à la grève lancée par une intersyndicale le 18 septembre, 10 jours après un vote de confiance qui doit sceller le sort du gouvernement de François Bayrou. La CGT a également appelé au boycott des instances du dialogue social avec l'administration. De son côté, Force ouvrière fonction publique (FO) a confirmé se joindre au mouvement de grève du 18 septembre, mais doit trancher dans la semaine sur sa participation à la journée du 10 septembre, a indiqué le secrétaire général de Force ouvrière Fonction publique, Christian Grolier.

De son côté, la CFDT fonction publique, troisième organisation syndicale à l'échelle de l'ensemble de la fonction publique, a acté qu'elle ne participerait pas à la grève du 10 septembre, "en cohérence avec la confédération", a justifié sa secrétaire générale, Mylène Jacquot à l'AFP. Elle a toutefois déposé un préavis de grève lundi et sera "pleinement mobilisée" pour la grève du 18 septembre, a ajouté la responsable syndicale.

Mouvements sociaux

