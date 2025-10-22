Grèce: vaste coup de filet en lien avec une fraude "systématique" aux aides agricoles européennes

Dans un élevage de bétail, en Grèce, le 28 mars 2024 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

Trente-sept personnes ont été arrêtées mercredi en Grèce soupçonnées d'être impliquées dans une fraude "massive et systématique" aux subventions agricoles de l'Union européenne, ainsi que "dans des activités de blanchiment d’argent", selon le Parquet européen.

La police grecque a précisé que ces interpellations s'étaient déroulées "dans plusieurs régions de Grèce" et que 43 autres personnes étaient actuellement recherchées, dont certaines se trouvent à l'étranger, selon la porte-parole de la police, Konstantina Dimoglidou sur la chaîne ERT.

Ce scandale éclabousse la Grèce depuis le printemps et n'a cessé de grossir à la faveur des révélations dans les médias grecs notamment.

Durant des années, des millions d'euros de fonds européens destinés à soutenir les agriculteurs ont été détournés via l'organisme chargé du versement des aides agricoles européennes OPEKEPE, aujourd'hui dissout.

Une partie des versements frauduleux octroyés à des personnes qui n'étaient pas toujours des agriculteurs a servi à l'achat "de biens de luxe, de voyages et de véhicules", a précisé le Parquet européen basé au Luxembourg.

"Les suspects auraient émis de fausses factures, transféré les fonds via plusieurs comptes bancaires et les auraient mélangés à des revenus légitimes", selon la même source.

- Bananes au mont Olympe -

Pour obtenir des subventions, ils sont soupçonnés d'avoir "déclaré frauduleusement des terres agricoles et des pâturages ne leur appartenant pas" ou d'avoir "gonflé artificiellement le nombre de têtes de bétail".

Les dossiers de subventions les plus surprenants en cours d'investigation concernent par exemple des pâturages déclarés sur des sites archéologiques, des oliveraies sur le terrain d'un aéroport militaire ou des plantations de bananes sur le mont Olympe...

Lors d'une récente visite à Athènes, la procureure en chef du Parquet européen, Laura Kövesi, s'était engagée "à nettoyer les écuries d'Augias".

La magistrate avait dénoncé "la corruption, le népotisme et le clientélisme" qui a régné au sein de l'OPEKEPE.

La presse grecque avait par exemple révélé, écoutes téléphoniques à l'appui, qu'un haut responsable de l'OPEKEPE prévenait des agriculteurs ayant illicitement reçu des subventions de contrôles européens inopinés.

L'enquête européenne a révélé un abus généralisé des fonds distribués par cet organisme, qui, selon le gouvernement, a versé plus de trois milliards d'euros par an, principalement sous forme de subventions à 680.000 agriculteurs.

Certains des suspects auraient "illégalement" empoché au moins cinq millions d'euros, a affirmé la porte-parole de la police grecque.

Un suspect sur l'île de Crète aurait illégalement empoché 2,5 millions d'euros entre 2021 et 2023 et aurait en sa possession huit voitures dont une Jaguar, selon ERT.

D'après l'enquête préliminaire du Parquet européen, 324 personnes ont été identifiées comme bénéficiaires des subventions, causant un préjudice estimé à plus de 19,6 millions d'euros au budget de l'Union européenne.

"La plupart (des personnes impliquées directement dans cette fraude, ndlr) ne semblent avoir aucun lien réel avec le secteur agricole", selon le communiqué du Parquet.

- Villas, voitures de sport -

La fraude a commencé à la suite d'un changement dans la Politique Agricole Commune de l'Union Européenne, qui en 2014 a déplacé les subventions du bétail vers les terres.

Le cadastre grec à l'époque était largement incomplet ce qui signifiait que la propriété d'une grande partie du pays était incertaine.

Les vrais agriculteurs ont perdu 70 millions d'euros par an, selon un ancien président de l'OPEKEPE, Moschos Korasidis, à l'AFP.

"Cet argent était censé aider les agriculteurs honnêtes et travailleurs (...) Pas à payer des villas, des voitures de sport, et Dieu sait quoi d'autre", s'était indignée Mme Kövesi.

L'affaire a entraîné la démission d'un ministre, du directeur de l'OPEKEPE et deux autres hauts responsables.

L'enquête de la justice européenne porte principalement sur la période du mandat du gouvernement conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, arrivé au pouvoir en 2019.

Elle a aussi révélé que la plupart des fausses déclarations concernaient l'île de Crète, où la famille de M. Mitsotakis exerce une influence politique depuis plus d'un siècle.

Le chef du gouvernement a averti mercredi sur la radio Skai qu'il existait un "grand danger" que les fonds de l'UE destinés au secteur primaire en Grèce soient "remis en question" si l'affaire n'était pas résolue.