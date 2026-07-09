Grèce -Un incendie près d'Athènes fait au moins deux blessés graves - pompiers

Un incendie s'es déclaré jeudi dans un établissement commercial situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, en Grèce, faisant au moins deux blessés graves, a annoncé le service des pompiers.

Environ 75 pompiers, aidés d'une vingtaine de véhicules et d'un hélicoptère, ont été déployés sur place. Le feu a été déclenché tôt dans la matinée, provoquant l'apparition d'une fumée noire dans le ciel.

Un homme gravement blessé a été secouru, et plus tôt, un individu souffrant de brûlures importantes avait été transporté à l'hôpital.

Quatre autres personnes ont été prises en charge, également pour des blessures, a déclaré la chaîne publique ERT.

Les autorités ont exhorté la population à évacuer la zone.

(Rédigé par Renee Maltezou; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)