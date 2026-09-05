 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grèce-Un avion F-4 s'écrase lors d'un meeting aérien près d'Athènes
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 14:53
Ajouter Boursorama à vos sources

Un avion de chasse biplace grec F-4 Phantom s'est écrasé samedi lors d'un meeting aérien à l'aéroport de Tanagra, près d'Athènes, a déclaré à Reuters un responsable de l'armée de l'air grecque.

Des images de la chaîne de télévision publique ERT, première à signaler l'accident, montrent une colonne de fumée noire s'élevant à quelques centaines de mètres des spectateurs assistant au meeting aérien. Deux hélicoptères luttaient contre l'incendie sur place.

Le sort des pilotes n'était pas connu dans l'immédiat, et on ignorait si des personnes parmi la foule avaient été blessées, a déclaré le responsable.

"Une opération de recherche et de sauvetage est en cours", a ajouté le responsable.

Selon ERT, des haut-parleurs installés sur la base aérienne exhortaient les gens à quitter les lieux.

(Reportage de Lefteris Papadimas Version française Elizabeth Pineau)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank