Grèce-Un avion F-4 s'écrase lors d'un meeting aérien près d'Athènes

Un avion de chasse biplace grec F-4 Phantom s'est écrasé samedi lors d'un meeting aérien à l'aéroport de Tanagra, près d'Athènes, a déclaré à Reuters un responsable de l'armée de l'air grecque.

Des images de la chaîne de télévision publique ERT, première à signaler l'accident, montrent une colonne de fumée noire s'élevant à quelques centaines de mètres des spectateurs assistant au meeting aérien. Deux hélicoptères luttaient contre l'incendie sur place.

Le sort des pilotes n'était pas connu dans l'immédiat, et on ignorait si des personnes parmi la foule avaient été blessées, a déclaré le responsable.

"Une opération de recherche et de sauvetage est en cours", a ajouté le responsable.

Selon ERT, des haut-parleurs installés sur la base aérienne exhortaient les gens à quitter les lieux.

(Reportage de Lefteris Papadimas Version française Elizabeth Pineau)