Grèce-Un avion F-4 s'écrase lors d'un meeting aérien, les deux pilotes tués

(Actualisé avec bilan)

Un avion de chasse biplace grec F-4 Phantom s'est écrasé samedi lors d'un meeting aérien à l'aéroport de Tanagra, près d'Athènes, et les deux pilotes sont morts, ont déclaré deux responsables à Reuters.

"Malheureusement, les deux pilotes sont morts", a dit l'un de ces responsables, précisant que l'appareil s'était écrasé à environ deux kilomètres de la base aérienne et qu'aucune victime n'avait été signalée ni au sein du public ni parmi les habitants.

Des images de la chaîne de télévision publique ERT, première à signaler l'accident, montrent le F-4 effectuer un virage vers la droite quelques mètres au-dessus du sol avant de s'écraser dans une boule de feu. Les pompiers ont déployé 11 appareils pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré dans une forêt avoisinante.

Les organisateurs ont exhorté par haut-parleurs les spectateurs à quitter les lieux.

(Reportage de Lefteris Papadimas Version française Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)