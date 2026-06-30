Grèce-Quatre personnes piégées après l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Athènes

Quatre personnes étaient piégées dans les décombres d'un immeuble de quatre étages qui s'est effondré dans le quartier de Petralona de la capitale grecque Athènes, ont rapporté mardi les pompiers.

Les pompiers et la police étaient déployés sur la zone pour aider dans les opérations de secours en cours, selon les services d'urgence. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des sauveteurs opérant au milieu des décombres.

La cause de l'effondrement de l'immeuble comprenant sept appartements n'était pas établie dans l'immédiat. Des travaux étaient engagés sur un immeuble adjacent, ont rapporté des médias locaux.

(Reportage Renee Maltezou; version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)