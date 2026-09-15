Grèce : libération prévue d'un ex-responsable néonazi d'Aube dorée

Ilias Kasidiaris, ancien porte-parole et député du parti grec Aube dorée, est assis au tribunal d'Athènes, le 4 mars 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

Un ancien haut responsable néonazi du parti grec Aube dorée, qui a récemment reçu le soutien d'Elon Musk, doit être libéré d'une prison de haute sécurité mardi et a d'ores et déjà prévu son retour en politique.

Ancien député d'Aube dorée de 2012 à 2019 et ancien porte-parole de cette formation reconnue par la justice comme une organisation criminelle, Ilias Kasidiaris a achevé de purger sa peine de prison pour notamment un meurtre en 2013.

Sa sortie de l'établissement pénitentiaire de Domokos (centre) devrait intervenir en milieu de journée.

"Je reviens LIBRE (...) sur la scène politique centrale et en première ligne des luttes nationales", a-t-il lancé sur X dimanche.

Le ministre grec de la Justice, Giorgos Floridis, a averti fin août sur la chaîne de télévision Skai qu'Ilias Kasidiaris restait un "criminel condamné et emprisonné".

"L'Etat grec est là et fait son travail pour protéger la démocratie", a prévenu le ministre de Kyriakos Mitsotakis.

Son retour annoncé en politique intervient dans un contexte de montée de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne où l'Alternative für Deutschland (AfD) vient de remporter une élection régionale, une première depuis la fin de la dictature nazie.

Agé de 45 ans et emprisonné depuis six ans, Kasidiaris, admirateur du Troisième Reich et du dictateur grec Metaxas, avait été condamné en appel à 13 ans de prison ferme avec d'autres cadres d'Aube dorée, en mars, à l'issue d'un procès fleuve.

Il a toutefois terminé d'exécuter sa peine compte tenu des jours de travail effectués en détention, comptabilisés selon les dispositions du code pénitentiaire grec.

Organisation criminelle

Comme en première instance, les anciens dirigeants de ce parti aujourd'hui disparu de la scène politique avaient été reconnus en appel coupables d'appartenance et de direction d'une organisation criminelle.

Sept responsables, dont Ilias Kasidiaris, avaient alors été condamnés pour le passage à tabac de pêcheurs égyptiens en 2012 et le meurtre d'un rappeur antifasciste Pavlos Flyssas en 2013.

Depuis sa cellule de prison, Ilias Kasidiaris n'a jamais cessé ses activités politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne youtube qui compte 162.000 abonnés.

Ces derniers mois, il est apparu portant un T-shirt noir frappé du mot "Antisystem" en anglais.

Elon Musk assiste à la première et à la séance de questions-réponses du film "Do You Trust This Computer?" à Westwood, en Californie, le 5 avril 2018 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Alberto E. Rodriguez )

En juillet, il a reçu le soutien d'Elon Musk qu'il qualifie de "personnalité la plus éminente au monde".

Le multimilliardaire, qui soutient des formations d'extrême droite en Europe dont l'AfD en Allemagne, a affirmé sur X le 17 juillet, à propos du maintien en détention d'Ilias Kasidiaris: "C'est complètement aberrant."

Avant son incarcération en octobre 2020, l'ancien cadre d'Aube dorée avait lancé un nouveau parti politique "Les Hellènes" et tenté, depuis sa cellule, de présenter sa candidature lors des élections législatives de 2023.

Mais la Cour suprême grecque avait exclu sa nouvelle formation du scrutin.

Le nom de Kasidiaris est associé à des diatribes antisémites, des outrances nationalistes et des accès de violence.

Lors d'une émission de télévision en 2012, il avait giflé une députée communiste et lancé un verre d'eau à la figure d'une élue du parti de gauche Syriza.

Il affiche également ses sympathies pour le nazisme: il s'est fait tatouer une croix gammée sur son bras gauche.

Aube dorée avait fait une entrée fracassante au Parlement en 2012 dans un climat de détresse sociale liée à la crise financière en Grèce, de perte de confiance dans les institutions et de discrédit des principaux partis politiques.

En Grèce, l'extrême droite apparaît fragmentée entre divers petits partis dont certains ne sont pas représentés au Parlement.