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Grèce-Les incendies de forêt s'atténuent, les habitants regagnent leurs maisons ravagées
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:34
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Les incendies de forêt s'atténuaient mardi en Grèce, mais des centaines de pompiers restaient mobilisés face à des reprises de feu persistantes au nord-ouest d'Athènes, où le relief accidenté, entre collines escarpées et canyons, compliquait les opérations pour maîtriser un incendie ayant ravagé des habitations, des forêts, des terres agricoles et des oliveraies.

Des équipes au sol, appuyées par des bombardiers d'eau ainsi que par des renforts venus de Roumanie et de France, étaient déployées sur trois fronts à l'ouest d'Athènes, dans le golfe de Corinthe, pour combattre un incendie qui fait rage depuis vendredi.

De forts vents secs soufflant de la mer Égée, connus sous le nom de "meltemi", ont compliqué les opérations, les bombardiers d'eau étant parfois contraints de rester au sol, ont indiqué les autorités.

"Il s’agit d’un incendie pour lequel nous n’avons pas disposé d’avion pendant 30 heures d’affilée, ce qui nous a causé beaucoup de difficultés", a déclaré Ioannis Artopoios, porte-parole adjoint des pompiers, à la chaîne publique ERT.

À Porto Germeno, station balnéaire située à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d'Athènes, Vivi Gialia, 45 ans, contemplait les ruines de la maison de ses parents et le paysage dévasté où elle passait ses étés lorsqu'elle était enfant.

"C'est comme si on m'avait arraché le cœur", a-t-elle déclaré à Reuters.

L’Europe a été ravagée par des incendies de forêt cet été, après une période de chaleur record et de faibles précipitations, des conditions qui, selon de nombreux scientifiques, ont été exacerbées par le changement climatique d'origine humaine.

La France et l'Espagne ont été particulièrement touchées, même si les principaux incendies s'y sont atténués au cours du week-end. La Grèce, régulièrement confrontée aux feux de forêt, avait jusqu'à présent connu un été relativement clément.

Deux membres d'équipage d'un hélicoptère bombardier d'eau ont trouvé la mort dimanche près de la station balnéaire de Psatha, à une quarantaine de kilomètres d'Athènes, après une collision en vol avec un second hélicoptère, dont les deux occupants ont survécu. Les circonstances de l'accident, qui impliquait deux hélicoptères Bell immatriculés aux États-Unis, font l'objet d'une enquête de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis, ont indiqué les autorités grecques.

À Porto Germeno, de petits oratoires, omniprésents dans les foyers grecs, étaient encore debout au bord des routes ou à l'entrée de maisons calcinées. Dans l'une d'elles, une femme balayait des tuiles brisées dans une pièce plongée dans l'obscurité, tandis que la porte d'entrée en acier portait encore les traces des flammes.

"C'était un endroit magnifique, nous y passions tous nos étés. Nous y avons vécu des moments heureux, et il ne reste plus rien", a déclaré Vivi Gialia, critiquant ce qu'elle a décrit comme la lenteur de l'intervention des pompiers.

(Reportage de Stelios Misinas, Louisa Gouliamaki, Vania Turner et Angelos Tsatsis, avec la contribution de Deborah Kyvrikosaios, Lefteris Papadimas, Angeliki Koutantou et Renée Maltezou, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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