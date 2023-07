Grande distribution : Carrefour annonce le rachat de Cora et Match

Carrefour faisait partie des possibles acheteurs de l'enseigne Casino, mais ce sont finalement deux autres acteurs de la distribution alimentaire qui vont entrer dans le groupe. Le numéro deux français a annoncé avoir conclu un accord avec Cora et Match. Soixante hypermarchés pour le premier, 115 supermarchés pour le second, avec plus de 24 000 salariés au total.

« Avec le rachat des enseignes Cora et Match, Carrefour annonce sa première acquisition majeure en France depuis plus de vingt ans et consolide son leadership de la distribution alimentaire sur son marché domestique », a estimé le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

La transaction « valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros », précise Carrefour, selon lequel les deux enseignes ont réalisé un peu plus de 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (hors taxe) en France en 2022, lui-même ayant réalisé pour 42 milliards d'euros de ventes dans le pays. Cette dernière donnée est communiquée taxes incluses.

Une importance agrandie en France

En additionnant les parts de marché du groupe Carrefour (19,9 % au dernier pointage fin juin) et Louis Delhaize (2,4 %), selon les données de Kantar Worldpanel publiées par le média spécialisé LSA, le distributeur talonnerait de très près le leader du secteur, le groupement d'indépendants E.Leclerc, qui pèse 23,5 % du marché.

