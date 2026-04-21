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Grande-Bretagne: Ralentissement de la hausse des salaires sur les trois mois à février
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:12

Vue générale du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

Vue générale du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La croissance ‌des salaires au Royaume-Uni, hors primes, a ralenti à ​3,6% en rythme annuel sur les trois mois à fin février, montrent les données publiées mardi par l'Office for ​National Statistics (ONS), le bureau national de la statistique.

Les économistes interrogés par ​Reuters tablaient majoritairement sur une ⁠croissance des salaires hebdomadaires en moyenne de 3,5%, contre ‌un taux de 3,8% enregistré les trois mois à fin janvier.

En intégrant les primes, les ​salaires ont augmenté ‌de 3,8% contre 3,6% attendu par le ⁠consensus, après une hausse de 4,1% précédemment.

Alors que la Banque d'Angleterre (BoE) exprimait, avant le déclenchement le 28 février ⁠de la ‌guerre en Iran, une inquiétude croissante face à ⁠l'affaiblissement du marché de l'emploi, les nouvelles pressions ‌inflationnistes liées à la flambée des prix de ⁠l'énergie depuis le conflit sont désormais au ⁠premier plan.

Les économistes ‌ont repoussé leurs prévisions concernant le calendrier d'une possible ​reprise de l'assouplissement de ‌la politique monétaire de la BoE.

Les responsables de la banque centrale estiment que ​le contexte économique morose rendra probablement plus difficile pour les salariés d'exiger des hausses importantes ⁠de salaire en compensation du regain d'inflation attendu.

Le taux de chômage britannique est ressorti en février à 4,9%, après 5,2% le mois précédent et 5,2% anticipé par le consensus.

(Rédigé par Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité ​par Augustin Turpin)

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