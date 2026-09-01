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Grande-Bretagne/PMI: Le secteur manufacturier ralentit à son plus bas niveau depuis cinq mois
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 11:19
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Des ouvriers assemblent un véhicule sur la chaîne de production du modèle Qashqai à l'usine automobile Nissan de Sunderland.

Des ouvriers assemblent un véhicule sur la chaîne de production du modèle Qashqai à l'usine automobile Nissan de Sunderland.

La croissance de l'activité ‌dans le secteur manufacturier britannique a légèrement ralenti en août pour atteindre son ​niveau le plus bas depuis mars, tandis que les usines ont embauché du personnel à un rythme jamais vu depuis plus de deux ans, selon les données ​mensuelles de l'indice des directeurs d'achat publiées mardi.

L'indice global des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie ​manufacturière britannique a reculé à 51,7 en ⁠août, contre 51,9 en juillet, soit une baisse légèrement moins marquée que ‌celle enregistrée le mois dernier dans les données préliminaires qui indiquaient un recul à 51,5.

Les valeurs supérieures à 50 indiquent une ​croissance.

"La hausse des niveaux ‌de production a été soutenue par une augmentation des nouvelles ⁠commandes, la demande des clients nationaux et étrangers s’étant améliorée", a indiqué S&P Global.

La croissance de la composante "production manufacturière" de l’indice PMI a ralenti pour atteindre ⁠son niveau le plus ‌faible depuis avril, l’expansion la plus rapide en deux ans ⁠des biens d’investissement ayant été contrebalancée par une croissance plus faible des biens ‌intermédiaires et par une baisse de la production de biens ⁠de consommation.

L’emploi a progressé à son rythme le plus rapide ⁠depuis deux ans, en ‌raison notamment de l’augmentation des besoins de production et de nouvelles commandes.

L’optimisme quant ​à l’année à venir a atteint ‌son plus haut niveau depuis six mois, reflétant la hausse des ventes, la diminution des incertitudes géopolitiques ​et l’apaisement des tensions commerciales.

Les industriels ont augmenté leurs prix au rythme le plus lent depuis mars, tandis que leurs coûts ont connu leur ⁠plus faible hausse depuis février, bien que les droits de douane, les conflits géopolitiques et les perturbations du transport maritime aient continué à faire grimper les prix.

Les données de l'indice PMI reposent sur les réponses fournies par les entreprises entre le 12 et le 25 août.

(Rédigé par David Milliken ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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