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Grande-Bretagne: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en mars
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:15

Un supermarché Tesco à Manchester

Un supermarché Tesco à Manchester

Les ​ventes au détail ont augmenté ​plus que ​prévu au ⁠Royaume-Uni en ‌mars sur un mois, selon ​les ‌chiffres ⁠officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont ⁠progressé ‌de 0,7% ⁠le ‌mois ⁠dernier, alors que les ⁠économistes ‌interrogés par ​Reuters ‌s'attendaient à une hausse ​de 0,1% ⁠en glissement mensuel.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)

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