Grande-Bretagne: Léger ralentissement de la croissance des salaires sur les trois mois à septembre
11/11/2025

Des piétons passent devant un distributeur automatique de billets

La croissance du salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni, hors primes, a légèrement ralenti à 4,6% au cours des trois mois à fin septembre par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi l'Office national de la statistique (ONS).

Ce léger ralentissement est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters pour la période allant de juillet à fin septembre, après une augmentation de 4,7% sur les trois mois à fin août.

La Banque d'Angleterre surveille de près la croissance des salaires afin de détecter les signes indiquant la persistance des pressions inflationnistes. Les responsables de la banque centrale ont maintenu son principal taux directeur à 4,0% la semaine dernière, prolongeant la pause décidée lors de la réunion de septembre, sans toutefois exclure une baisse à venir.

(Rédigé par Suban Abdulla, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

