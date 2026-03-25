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Grande Bretagne: L'inflation se maintient à 3% sur un an en février
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 08:26

L'illustration montre des billets de banque en livres sterling

L'illustration montre des billets de banque en livres sterling

L'inflation des prix ‌à la consommation en Grande-Bretagne s'est établie à 3% sur un ​an en février, à son niveau le plus bas depuis mars 2025, montrent les données officielles publiées mercredi.

Cette progression des prix est ​en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters et intervient avant une ​probable flambée des prix due à ⁠la guerre au Moyen-Orient.

La Banque d'Angleterre (BoE) avait prévu, avant le ‌début du conflit en Iran fin février, que l'inflation reviendrait à un niveau proche de son objectif de ​2% vers le mois ‌d'avril, lorsque les modifications apportées aux factures d'énergie ⁠des ménages et à d'autres prix réglementés entreraient en vigueur.

Cependant, la flambée des prix de l'énergie provoquée par la situation au Moyen-Orient ⁠a conduit la ‌banque centrale britannique à revoir nettement à la hausse ⁠ses prévisions d'inflation lors de sa réunion de la semaine ‌dernière, estimant qu'elle pourrait atteindre environ 3,5% en milieu ⁠d'année.

Si les tarifs énergétiques de la plupart des ⁠ménages sont actuellement ‌plafonnés, de nouveaux prix doivent entrer en vigueur en juillet et ​les industriels ont déjà signalé la ‌plus forte hausse des coûts des intrants dans le secteur manufacturier depuis 1992, qui ​pourrait bientôt se répercuter sur les consommateurs.

En rythme mensuel, les prix ont progressé en février de 0,4%, comme prévu, ⁠après une baisse de 0,5% un mois plus tôt.

L'inflation dite de base, quant à elle, ressort à 3,2% sur une base annuelle et à 0,6% sur une base mensuelle, après respectivement +3,1% et -0,6% et des consensus à 3,1% et 0,5%.

(David Milliken, rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

Inflation
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