GRAND RASSEMBLEMENT DES INDÉPENDANTISTES CATALANS À PERPIGNAN PERPIGNAN (Reuters) - Plusieurs dizaines de milliers d'indépendantistes catalans se sont rassemblés samedi à Perpignan, dans le sud de la France, en soutien à l'ancien dirigeant catalan en exil Carles Puigdemont, qui a appelé la foule à se préparer à une "lutte définitive" pour l'indépendance. Carles Puigdemont a fui l'Espagne en octobre 2017 après avoir convoqué un référendum sur l'indépendance, déclaré illégal par les tribunaux espagnols. Neuf dirigeants catalans ont été condamnés depuis à des peines allant jusqu'à treize ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Carles Puigdemont, qui est désormais député européen et vit en exil en Belgique, a exhorté ses partisans, qui agitaient des drapeaux catalans, à ne pas abandonner la lutte pour une Catalogne indépendante. "Nous savons que nous ne nous arrêterons pas et ils ne nous arrêteront pas. Nous n'avons pas à attendre des jours meilleurs parce que c'est maintenant", a-t-il déclaré, sous les applaudissements de la foule, estimée à 70.000 personnes par la préfecture des Pyrénées-Orientales et à 150.000 par les organisateurs. "Aujourd'hui, nous avons foulé le sol catalan en tant que peuple libre", a-t-il ajouté. Perpignan, où la langue catalane est pratiquée, est un lieu symbolique pour de nombreux catalans, qui considèrent cette ville, située à peine à une trentaine de kilomètres de la frontière espagnole, comme la capitale de la "Catalogne du Nord". Le leader indépendantiste n'a fait aucune allusion aux pourparlers sur la crise politique catalane, qui ont commencé cette semaine entre le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le président régional catalan Quim Torra, qui devait assister au rassemblement de Perpignan. (Jordi Rubio et Luis Felipe Castilleja, version française Jean-Michel Bélot, avec la contribution de Leigh Thomas)

