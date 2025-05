Grand Paris

Trente-cinq ans après la relégation du Racing Paris 1 à l’issue de la saison 1989-1990, Paris retrouve deux clubs de sa région dans l’élite suite à la montée validée ce vendredi soir du Paris FC. La fin d’une aberration géographique, le début d’un nouveau chapitre pour une Ligue 1 en recherche de nouvelles histoires.

Pour les kids nés à la fin des années 80 et après, le mythe du deuxième grand club parisien semblait être réservé aux livres d’histoires et aux discussions familiales. Il ne prenait vie que lorsque celles et ceux qui avaient vu de leurs yeux le Racing Matra ou pour les plus anciens le Red Star en parlaient, mais c’est tout. Il était souvent regretté, incompris, surtout lorsque les fans de la capitale et même d’ailleurs allaient voir par-delà les frontières : à Londres, sept écuries s’échangent des marrons régulièrement en Premier League tandis qu’à Rome, la Roma et la Lazio se déchirent depuis des décennies. On pourrait également citer Lisbonne, Madrid et pléthores d’autres capitales européennes beaucoup moins grandes que Paris où au moins deux entités célestes se battent à coups d’éclairs au moins deux fois par an. Ce vendredi 2 mai, à l’issue d’un match nul chez le relégable Martigues, le Paris FC a enfin brisé ce cycle de contrariétés franciliennes. Qui le concernait en premier lieu, d’ailleurs, puisqu’après avoir échoué à quatre reprises en play-offs d’accession à l’élite entre 2019 et 2024 (et passé 46 ans hors de l’élite française), cela faisait quelques années que le club du sud de Paris bossait bien pour enfin éclater son plafond de verre. C’est désormais chose faite.

« On va aller en Ligue 1 pour ne pas faire que de la figuration »

Depuis son rachat par la famille Arnault avec Red Bull en actionnaire minoritaire il y a six mois, le PFC a changé de statut. Dans les faits, et sa montée à l’avant-dernière journée du championnat de Ligue 2 le prouve, il n’a pas encore la stature d’un ogre qui sera prié de s’installer rapidement à la table du PSG ou même de l’OM dans les prochains mois. C’était d’ailleurs peu ou prou le discours que tenait Pierre Ferracci, dans les vestiaires à ses hommes, après le coup de sifflet final : « Il y a un grand club à Paris, on le sait, et on va jouer dans sa cour, même si on n’est pas tout à fait à son niveau. Mais on va aller en Ligue 1 pour ne pas faire que de la figuration .»…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com