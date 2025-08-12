 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Grand "basculement" de l'aide militaire à l'Ukraine : l'Europe creuse l'écart avec les Etats-Unis, l'industrie de défense monte en puissance
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/08/2025 à 12:39

Le Kiel Institute pointe l'évolution du soutien militaire de l'Europe et de ses alliés proches, qui puisent désormais moins dans leurs stocks d'armes et produisent directement pour approvisionner les forces ukrainiennes dans leur défense face à l'agression russe.

Un tank Leopard 2A4 de la 33e Brigade mécanisée ukrainienne, le 30 avril 2025 ( AFP / GENYA SAVILOV )

L'Europe pourra t-elle combler le vide laissé par la prise de distance américaine dans le soutien à l'Ukraine? Si l'incertitude demeure sur l'issue de l'invasion à grande échelle des troupes russes sur le terrain, le Vieux continent et ses alliés a dans tous les cas encore accru son aide militaire à l'Ukraine en mai et juin, contrairement aux États-Unis. Tendance notable : l'Europe s'appuie de plus en plus sur son industrie de défense plutôt que sur les stocks existants d'armement, a indiqué mardi 12 août l'institut de recherche allemand Kiel Institute.

Les Européens, Royaume-Uni compris, ont ainsi donné ou alloué à l'Ukraine 80,5 milliards d'euros au total d'aide militaire entre le début de la guerre et fin juin, contre 64,6 milliards pour les États-Unis. Selon l'institut, le cumul de l'aide militaire européenne avait dépassé les Etats-Unis au printemps, pour la première fois depuis juin 2022. "Une importante part des armes fournies ne provient plus des stocks mais directement de l'industrie de défense", note le Kiel Institute.

Désormais, les contrats passés par les Européens à l'industrie dépassent les commandes des États-Unis, "marquant un net basculement du recours aux arsenaux vers la production industrielle ", explique Taro Nishikawa, responsable du "Ukraine Support Tracker" du centre de recherche.

En mai et juin, l'Europe a alloué 10,5 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine: l'Allemagne y a consacré un paquet d'aide de 5 milliards d'euros, suivie par la Norvège avec 1,5 milliard et la Belgique avec 1,2 milliard. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark ont chacun alloué entre 500 et 600 millions d'euros.

Au moins 4,6 milliards d'euros de l'aide militaire européenne, soit 44% du total de mai et juin, prennent la forme de contrats d'approvisionnement, passés principalement avec des entreprises de défense basées en Europe, notamment en Ukraine, selon le Kiel Institute.

L'administration Trump se félicite de son désengagement

Dans le même temps, Washington a approuvé d'importantes exportations d'armes vers l'Ukraine en mai, mais pas sous forme d'aide militaire au sens du Kiel Institute, puisqu'il s'agit d'achats que Kiev doit financer elle-même.

Les Etats-Unis étaient les principaux pourvoyeurs d'aide à l'Ukraine avant le retour à la Maison Blanche, le 20 janvier, de Donald Trump, qui a rompu avec la stratégie de soutien de Joe Biden. "Je pense que (...) nous en avons fini avec le financement de cette guerre en Ukraine" a déclaré le vice-président américain JD Vance dans une interview diffusée dimanche sur la chaîne conservatrice Fox News .

"Si les Européens veulent prendre le relais et acheter les armes aux fabricants américains, nous n'y voyons pas d'inconvénient", a-t-il ajouté. Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine doivent se retrouver en Alaska vendredi pour évoquer, selon le président américain, un possible accord prévoyant "des échanges de territoires" pour mettre fin à la guerre qui sévit en Ukraine depuis l'invasion de la Russie il y a plus de trois ans.

Guerre en Ukraine
Défense

    L'aide Européenne dépasse celle des USA qui l'aurait dit il y a 6 mois ?? Les indistries de défense d'armes tournent en Europe pas besoin d'achat aux USA.. L'Europe est en train de se doter d'une puissante industrie de défense c'est parfait ! N'oublions pas que l'Europe est lac seconde puissance économique du monde derrière les USA et devant la Chine , la Russie elle est très loin du trio ..hors du top 10 et selon les derniers chiffres vers le 15 eme rang..

L'offre BoursoBank