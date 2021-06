Grand âge : le projet de loi pourrait être présenté cet été, selon Véran

Le projet de loi grand âge est l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron. Visant à réformer l'aide aux personnes âgées et à promouvoir le maintien à domicile, ce texte pourrait être présenté dans le « courant de l'été » en conseil des ministres, a estimé, dimanche 6 juin, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. « Ce projet de loi pourrait être mature et présenté [dans le] courant de l'été » en conseil des ministres, « de manière à pouvoir potentiellement être examiné à la rentrée » par le Parlement, a déclaré Olivier Véran sur BFMTV.

« C'est un choix qui n'a pas encore été opéré sur le plan du calendrier, mais nous y travaillons et nous nous concertons. [...] Il n'y a pas beaucoup à attendre maintenant », a-t-il ajouté. « Nous y travaillons d'arrache-pied avec un projet de loi qui va permettre de développer la prise en charge au domicile plus longtemps des personnes âgées, qui va être plus solidaire, notamment pour les aidants, qui va améliorer les conditions d'accompagnement des personnes âgées en établissement, qui continue de moderniser ce qu'on a fait avec le Ségur » de la santé, a énuméré Olivier Véran.

Une corrélation avec la réforme des retraites ?

Interrogé sur la possibilité pour le gouvernement de joindre le projet de loi grand âge à une nouvelle réforme des retraites, le ministre a répondu qu'« on n'est pas obligé de corréler les

