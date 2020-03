Google : la traduction en temps réel bientôt disponible

Traduire instantanément un discours, une conférence entière en huit langues différentes est désormais possible. Grâce à l'utilisation toujours plus aboutie de l'intelligence artificielle, Google est parvenu à améliorer son système de traduction, le fameux Google Traduction, pour permettre à ses utilisateurs de suivre en direct un discours dans une langue étrangère en disposant de la traduction sur leur smartphone qui analysera la voix de l'orateur.Lire aussi Laissé » : quand Google Traduction récrit ShakespeareComme l'explique Futura-Sciences, une fonction vocale permet déjà à Google Traduction de traduire quelques phrases entendues. Mais l'évolution développée, dans un premier temps, pour Android, permet désormais de traduire des discours entiers. Huit langues disponiblesLes utilisateurs d'Android devraient pouvoir utiliser cette nouvelle option dès la fin de la semaine via un bouton "transcription", sous réserve d'avoir accès à internet. Huit langues seront alors disponibles : le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, le russe, l'hindi et le thai.Lire aussi Planète geek ? Le numéro un de Google contre la reconnaissance faciale Pour permettre à cette nouvelle option de fonctionner de manière optimale, Google conseille d'utiliser l'outil "transcription" dans un environnement calme et pour le discours d'une seule personne bien distincte. À l'avenir, Google compte s'appuyer sur des technologies de reconnaissance...