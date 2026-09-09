Google investit 13 milliards d'euros dans des projets liés à l'IA en Finlande

Google va investir 13 milliards d'euros dans des infrastructures numériques en Finlande ( AFP / Nicolas TUCAT )

Un climat frais, une électricité bon marché: Google a annoncé mercredi investir au moins 13 milliards d'euros dans plusieurs projets en Finlande, dont des centres de données destinés à faire fonctionner ses modèles d'intelligence artificielle.

"Il s'agit du plus important investissement réalisé par Google en Europe", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le Premier ministre Petteri Orpo a qualifié la nouvelle d'"historique".

"Cela fait de nous un pionnier dans les domaines du numérique et de l'IA", s'est-il félicité auprès de l'AFP.

Le dirigeant voit là une preuve des "bonnes décisions" prises en Finlande, citant notamment les investissements réalisés dans le réseau électrique, la production d'électricité et la main-d'œuvre.

Ces investissements vont financer le développement de centres de données et autres partenariats dans les municipalités de Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala.

Les fonds couvrent également des "projets d'énergie propre" et seront injectés dans des "fonds dédiés à la nature", a précisé Google.

Le géant de la tech a progressivement renforcé sa présence en Finlande, après avoir racheté en 2009 une ancienne usine de papier et l'avoir transformée en centre de données.

"Nous poursuivons actuellement nos activités à Hamina, où nous agrandissons le site à une échelle remarquable, et nous lançons l'exploitation de centres de données sur trois nouveaux sites", a assuré Antti Järvinen, directeur de Google en Finlande, à l'AFP.

Le nombre total de nouveaux centres de données qui verront le jour devrait être connu dans les prochains mois, a-t-il précisé.

Augmentation de la consommation d'électricité

Attirer les investissements dans ce secteur est une priorité du gouvernement de droite de Petteri Orpo, alors que le pays nordique est confronté à un chômage à son plus haut niveau historique.

Grâce à son électricité relativement bon marché et à son climat frais, la Finlande a vu exploser le nombre de projets de centres de données, qui ont justement besoin d'être rafraîchis.

Des dizaines d'entre eux sont en construction.

Le groupe finlandais Fortum a annoncé mercredi avoir signé un contrat de 22 ans pour fournir de l'électricité à Google, ce qui lui permettra de "continuer à exploiter la centrale nucléaire de Loviisa jusqu'à l'expiration de ses autorisations, en 2050".

L'essor des centres de données devrait entraîner une augmentation rapide de la consommation d'électricité, l'opérateur de réseau Fingrid prévoyant une hausse de 40% dans les années à venir.

Cette consommation massive d'électricité suscite des inquiétudes quant aux risques environnementaux ainsi qu'à la flambée des coûts énergétiques pour les ménages finlandais.

Les services de sécurité et de renseignement finlandais ont par ailleurs averti que les centres de données détenus par des entreprises étrangères pourraient présenter des risques pour la sécurité.

La phase de construction pour ces nouveaux investissements de Google est prévue en 2027 et 2028. Selon les estimations du géant de la tech, ils augmenteront le PIB finlandais de 3,6 milliards d'euros par an et "soutiendront plus de 37.000 emplois", dans le pays nordique, dont 16.000 dans le BTP.

Après la phase de construction, l'exploitation de ces infrastructures devrait soutenir environ 7.000 emplois par an, notamment dans les métiers liés aux installations et aux activités techniques sur site et dans les alentours, promet encore le groupe.