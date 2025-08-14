 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gonçalo Ramos annonce qu’il reste au PSG
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 00:59

Gonçalo Ramos annonce qu’il reste au PSG

Gonçalo Ramos annonce qu’il reste au PSG

La fine gâchette a encore quelques balles dans le barillet.

Une nouvelle fois décisif après être entré en jeu (en égalisant puis en transformant son tir au but), Gonçalo Ramos ne compte pas quitter le PSG malgré ce statut de supersub . À un an de la Coupe du monde, l’attaquant portugais a été clair sur le sujet en zone mixte, quelques minutes après la victoire contre Tottenham. Invité à confirmer qu’il restait, il a ainsi répondu d’un simple « Oui » , accompagné d’un sourire.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Le Paris SG a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Tottenham aux tirs au but le 13 août 2025 à Udine (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: le Paris SG s'offre la Supercoupe au bout du suspense
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:49 

    Malgré une reprise tardive et seulement une semaine de préparation dans les jambes, le Paris SG a poursuivi sa razzia et a parfaitement lancé sa saison en remportant la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2, 4 tirs au but à 3), devenant le premier club français ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »
    Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »
    information fournie par So Foot 14.08.2025 00:33 

    Le sérieux avant les émotions. Ravi d’avoir vu son équipe renverser Tottenham alors que tout semblait perdu pour s’offrir la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique n’a pas souhaité sur-analyser la prestation du PSG. Et reste conscient que ses joueurs doivent encore ... Lire la suite

  • Marquinhos félicite Lucas Chevalier après la victoire du PSG aux tirs au but
    Marquinhos félicite Lucas Chevalier après la victoire du PSG aux tirs au but
    information fournie par So Foot 13.08.2025 23:45 

    À peine arrivé, déjà adoubé. Tout sourire au micro de Canal+, Marquinhos pouvait savourer après le nouvel exploit de son PSG face à Tottenham, pour aller chercher la Supercoupe d’Europe . Revenus après avoir été menés de deux buts, les joueurs de la capitale l’ont ... Lire la suite

  • Superchampion mon frère !
    Superchampion mon frère !
    information fournie par So Foot 13.08.2025 23:13 

    Dans le dur physiquement et mené de deux buts, le PSG s'est arraché pour revenir au score, avant de remporter la séance de tirs aux buts malgré l'échec initial de Vitinha. Une nouvelle soirée de folie dans une année toujours plus historique pour le club de la capitale. ... Lire la suite

L'offre BoursoBank