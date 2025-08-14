Gonçalo Ramos annonce qu’il reste au PSG
La fine gâchette a encore quelques balles dans le barillet.
Une nouvelle fois décisif après être entré en jeu (en égalisant puis en transformant son tir au but), Gonçalo Ramos ne compte pas quitter le PSG malgré ce statut de supersub . À un an de la Coupe du monde, l’attaquant portugais a été clair sur le sujet en zone mixte, quelques minutes après la victoire contre Tottenham. Invité à confirmer qu’il restait, il a ainsi répondu d’un simple « Oui » , accompagné d’un sourire.…
TB pour SOFOOT.com
