Goldman Sachs: bond du bénéfice net au 3T grâce aux activités de marché

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, signalant une "forte performance" dans les activités de marché et un record dans sa branche FICC (obligations, devises, matières premières).

Le groupe a également profité d'une amélioration de la situation dans la banque d'investissement, marquée par une production "significativement plus élevée" qu'un an plus tôt dans les émissions de dette, a-t-il précisé dans un communiqué.

Entre juin et septembre, le chiffre d'affaires a atteint 12,70 milliards de dollars (+7% sur un an) et le bénéfice net a bondi de 48% à 2,78 milliards de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé, respectivement, 11,77 milliards et 2,38 milliards.

Le bénéfice net par action ressort à 8,40 dollars par action, contre 6,89 dollars attendus par le consensus de FactSet. Il n'est pas disponible hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés.

David Solomon, patron de l'établissement bancaire, a souligné dans le communiqué que "l'environnement opérationnel s'améliorait".

Les revenus nets d'intérêts (NII) ont grimpé de 70% sur le trimestre à 2,62 milliards de dollars.

Les revenus nets d'intérêt sont la différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers.

Le groupe a connu une activité supérieure dans les branches Global Banking and Markets (fusions-acquisitions, entrées en Bourse, levées de capitaux) et gestion d'actifs et gestion de fortune (+16% à 3,75 milliards de dollars), mais elle a été moindre dans sa branche Platform Solutions (produits financiers).

A noter notamment une hausse de 20% des commissions dans la banque d'investissement, à 1,87 milliard de dollars, où les opérations en préparation sont en hausse sur un an et comparé au trimestre précédent.

Au total, le chiffre d'affaires a progressé de 7% dans le segment Global Banking and Markets.

Les actifs sous gestion ont grossi de 169 milliards de dollars pour atteindre un record de 3.100 milliards de dollars.

Goldman Sachs a constaté un regain dans les investissements en actions, qui avaient affiché une perte sur la même période de 2023.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse, l'action Goldman Sachs progressait de 2,88%.