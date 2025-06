Gold Cup : Les États-Unis étrillent Trinidad, match fou entre le Costa Rica et le Suriname

États-Unis 5-0 Trinidad-et-Tobago

Buts : Tillman (16 e et 41 e ), Agyemang (44 e ), Aaronson (82 e ) et Wright (84 e ) pour les États-Unis

Quelques jours après sa déculottée contre la Suisse, Team USA s’est rassurée pour démarrer sa Gold Cup à domicile. Avec un groupe remanié à cause de la Coupe du monde des clubs et des congés payés de Christian Pulisic, Mauricio Pochettino a apporté de gros changements . Matt Turner et Brenden Aaronson, peu en verve lors des matchs amicaux, se sont retrouvés sur le banc laissant place à une équipe assez inexpérimentée, malgré des cadres comme Malik Tillman et Tim Ream.…

MP pour SOFOOT.com