Giovanni Castaldi sur Ligue 1+ : une tempête dans un verre d’OM

L'annonce de l'arrivée de Giovanni Castaldi comme éditorialiste sur la nouvelle chaîne Ligue 1 + a déclenché une vague d’indignation chez les supporters marseillais. Motif : la supposée préférence du journaliste pour le PSG. Et alors ?

« Je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Ce DM publié est un fake ! C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte. De l’autre, un vieil extrait vidéo sur lequel je me suis déjà exprimé de nombreuses fois. Évidemment, je n’ai rien contre l’OM ! » Le message est signé Giovanni Castaldi, publié ce jeudi sur X. Il fait surtout suite à une vague d’insultes aussi inattendue que difficilement compréhensible à l’encontre du journaliste de la Chaîne L’Equipe, tout juste annoncé dans un rôle d’éditorialiste sur Ligue 1+, nouveau diffuseur de notre championnat adoré. Une recrue visiblement peu appréciée sur la Canebière, où les supporters olympiens lui reprochent de supporter le Paris Saint-Germain.

Je vois circuler deux choses me concernant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’un côté, un compte me prête des propos qui ne sont pas les miens et qui sont totalement inventés. Ce DM publié est un Fake ! C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com