Gianni Infantino défend le bilan de la Coupe du monde

En 2022, Gianni Infantino se sentait qatari, africain, homosexuel et handicapé, quatre ans plus tard, il est juste fier de lui. Ce lundi matin, le président de la FIFA a publié son bilan de la Coupe du monde 2026 sous la forme d’un post Instagram , en bon homme de son époque. Mais sans oublier de désactiver les commentaires. Infantino s’épargne ainsi de répondre à de potentiels contradicteurs. Ce qui explique sans doute le fait qu’il n’a pas jugé utile de tenir une conférence de presse après la finale remportée par l’Espagne.

L’amour toujours

Plusieurs mots-clés reviennent constamment dans ce carousel de douze diapositives : l’amour, la paix, l’espoir, mais aussi l’humanité que « la FIFA a célébré dans ce qu’elle a de meilleur » . Gianni Infantino balaye les critiques – notamment médiatiques – d’un revers de la main pour s’autocongratuler d’avoir organisé un tournoi parfait en tous points, « sans violences, sans incidents, 100% sécurisé, avec seulement de la joie et du bonheur » .…

JD pour SOFOOT.com