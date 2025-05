Gianluigi Donnarumma, Ballon d'or !

Encore une fois exceptionnel ce mercredi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions remportée face à Arsenal (2-1), Gianluigi Donnarumma est le grand homme de cette campagne européenne du PSG. L'Italien est actuellement le meilleur joueur du monde. Oui, osons le dire.

Antoine Lavoisier ? Wilfried Singo ? Luis Enrique ? Mais qui est responsable de la métamorphose de Gianluigi Donnarumma. Identifié comme un des points faibles dans les grands matchs depuis son arrivée à Paris à l’été 2021, le portier italien est le visage (balafré) de cette campagne européenne du PSG, qui s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi au détriment d’Arsenal (2-1). Encore monstrueux face aux Gunners , il fallait voir la mine déconfite de Bukayo Saka sur une de ses frappes qui prenait la direction de la lucarne (64 e ), et l’observer hocher la tête de gauche à droite comme pour dire qu’il n’y avait rien à faire ce soir-là, encore, face au géant de Campanie. Arsenal n’a pu profiter que d’une marquinhade pour battre Donnarumma sur cette double confrontation. Assurément le meilleur gardien du monde en ce moment, on pourrait même pousser en disant qu’il est le meilleur joueur de la planète. Y’a-t-il, actuellement, plus décisif pour son équipe que l’Italien ?

Interstructible

Dès que le phase de ligue a été effacée, et que les matchs couperets ont pointé le bout de leur nez, la pression est retombée, comme chaque année, sur les larges épaules de l’ancien de l’AC Milan, qui va affronter l’ennemi historique en finale de C1 le 31 mai prochain (la première confrontation entre les deux clubs, par ailleurs). Pointé du doigt pour ses trous d’air à Arsenal (déjà) en octobre, placé sur le banc à Munich face au Bayern fin novembre (1-0), alors que Paris était dos au mur lors de la phase de championnat, Donnarumma semblait plus proche de la sortie que jamais, et les rumeurs d’un départ commençaient à fleurir un peu partout. Mais les fêtes de fin d’année ont fait autant de bien à Désiré Doué, qu’à Ousmane Dembélé, et qu’à Donnarumma. À l’instar de Fabián Ruiz, qui évolue enfin au niveau qui est le sien avec l’Espagne, le dernier rempart du PSG est désormais aussi décisif que lorsqu’il porte la liquette de la Nazionale .…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com