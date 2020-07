Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ghosn a transféré de l'argent à un complice présumé de sa fuite Reuters • 08/07/2020 à 07:23









GHOSN A TRANSFÉRÉ DE L'ARGENT À UN COMPLICE PRÉSUMÉ DE SA FUITE NEW YORK (Reuters) - Carlos Ghosn a transféré l'an dernier 862.500 dollars à une société dirigée par l'un des deux hommes qui ont ensuite aidé l'ancien patron de Nissan et de Renault à fuir le Japon, ont déclaré des procureurs américains dans un document de justice déposé mardi. Cette annonce intervient moins de vingt-quatre heures après que les deux hommes suspectés d'avoir participé à la fuite de Carlos Ghosn vers le Liban en fin d'année dernière, Michael Taylor et son fils Peter Taylor, ont émis une requête auprès d'un juge américain pour demander leur libération sous caution. Tokyo a officiellement demandé la semaine dernière aux Etats-Unis l'extradition de Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales américaines, et de son fils. Les deux hommes tentent d'éviter ce scénario. Le document de justice déposé mardi auprès d'un tribunal fédéral du Massachusetts montre deux transferts d'argent en octobre dernier, de 540.000 et 322.5000 dollars, depuis un compte bancaire parisien vers Promote Fox LLC, une société dirigée par Peter Taylor et l'un de ses frères. Aux yeux des procureurs, qui ne précisent pas la somme touchée directement par les Taylor, cela constitue une "preuve supplémentaire" que les deux hommes ont les ressources pour fuir et doivent donc être maintenus en prison. Des avocats des suspects ont demandé la libération sous caution de leurs clients, soulignant ce qu'ils considèrent comme des arrestations injustifiées. Michael et Peter Taylor sont détenus dans un centre correctionnel du Massachusetts dans lequel 36 prisonniers et membres du personnel pénitentiaire ont été testés positifs au coronavirus. (Jonathan Stempel; version française Jean Terzian)

