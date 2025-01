Gerónimo Rulli, le calme olympien

Nouvel homme fort de l’OM version De Zerbi, l’imperturbable gardien argentin de 32 ans s’est construit sans faire de bruit, de sa ville natale de La Plata jusqu’au Vélodrome. Portrait du double angélique d’Emiliano Martínez.

Il se souvient du ciel gris, de la pluie qui n’en finit plus et d’un « grand mec » à la zénitude contagieuse. C’est en 2009 à La Plata, 60 kilomètres au sud-est de Buenos Aires. Leandro Cortizo observe une banale séance d’entraînement au centre de formation d’Estudiantes. Le spectacle pique les yeux. Heureusement, entre les passes vendangées et les glissades, un jeune fait des étincelles sous le déluge. « On aurait dit qu’il était insensible aux perturbations extérieures , rejoue le technicien seize ans plus tard. Je venais d’arriver au club et c’était donc la toute première fois que je le voyais. Ça m’a marqué. Sa sérénité, sa technique et son physique étaient vraiment impressionnants. Ça rejaillissait sur toute l’équipe. C’est toujours facile de refaire l’histoire après coup, mais j’ai tout de suite pensé qu’on tenait là un gardien taillé pour le plus haut niveau. »

