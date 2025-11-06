 Aller au contenu principal
Géorgie-Poursuites pénales contre plusieurs dirigeants de l'opposition
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:05

Le parquet général de Géorgie a engagé jeudi des poursuites pénales contre huit figures de proue de l'opposition, les accusant de prôner un changement de régime et de soutenir des puissances étrangères.

Les opposants accusent le parti au pouvoir, Rêve géorgien, d'avoir accentué la répression ces dernières semaines pour enterrer les ambitions d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et la ramener dans l'orbite de la Russie, dont elle a obtenu son indépendance en 1991.

Parmi les personnes inculpées jeudi figurent l'ancien président Mikheil Saakashvili et sept autres dirigeants des trois principaux blocs d'opposition. Six d'entre eux, dont Saakashvili, sont actuellement emprisonnés.

Dans un communiqué, le parquet les accuse de sabotage, de soutien à des intérêts étrangers hostiles à la Géorgie ou encore d'appels à renverser le gouvernement.

Il y a une semaine, le parti Rêve géorgien a annoncé qu'il demanderait à la Cour constitutionnelle d'interdire les trois partis d'opposition au motif qu'ils constituent selon lui "une menace réelle pour l'ordre constitutionnel".

Autrefois parmi les républiques issues de l'Union soviétique les plus démocratiques et les plus pro-occidentales, la Géorgie est devenue de plus en plus autoritaire depuis le début de la guerre en Ukraine et a renforcé ses liens économiques avec Moscou.

L'Union européenne en a pris acte cette semaine dans un rapport d'étape sur les pays candidats à l'adhésion, accusant Tbilissi de "grave recul démocratique" et constatant que la candidature de la Géorgie n'est plus d'actualité.

(Rédigé par Lucy Papachristou ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

1 commentaire

  • 13:35

    La Géorgie doit rester dans la sphère de la Russie, l'Europe devrait s'occuper davantage de sa faillite économique

