Généraliste, spécialistes… Le tarif des consultations augmente à partir de dimanche

Les rendez-vous chez le médecin vont bientôt compter plus cher. Dès ce dimanche 22 décembre, le prix des consultations médicales va augmenter et passer à 30 euros, contre 26,50 actuellement, pour les généralistes. Le prix de la consultation avait déjà été rehaussé de 1,50 euro le 1er novembre 2023, après l'échec des négociations conventionnelles. En revanche, les téléconsultations restent à 25 euros, et ce, pour les cinq prochaines années. Parallèlement, « l'avis ponctuel de consultant », qui rémunère l'expertise fournie par un spécialiste à la demande d'un généraliste, passe de 56,50 à 60 euros.

Cette hausse de tarif résulte d'un accord signé cet été entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux pour une durée de cinq ans. L'accord prévoit « des revalorisations importantes » pour les praticiens, « nécessaires » au vu de l'inflation, avec en contrepartie, des actions pour « transformer le système de santé », notamment des engagements collectifs sur l'accès aux soins et la « pertinence et la qualité » des soins, souligne la Caisse nationale d'Assurance maladie.

La consultation chez le généraliste restera remboursée à hauteur de 70 % par l'Assurance maladie, et 30 % par les complémentaires santé, en déduction du reste à charge qui est passé à 2 euros cette année.