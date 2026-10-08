GB-Un membre de la Royal Navy inculpé pour liens soupçonnés avec une puissance étrangère

La police britannique a annoncé jeudi avoir inculpé un membre de la Royal Navy pour des infractions à la loi sur la sécurité nationale, l'accusant d'avoir mis la main sur des informations protégées en vue de les divulguer au profit d'une puissance étrangère.

Teddy Young, âgé de 24 ans, est inculpé de deux chefs d'accusation et doit comparaître en fin de journée devant le tribunal de première instance de Westminster, à Londres. La police n'a pas précisé le nom de la puissance étrangère visée par ces accusations.

"Il s'agit d'accusations très graves portées contre un membre en service actif des forces armées", a déclaré dans un communiqué la commandante Helen Flanagan, responsable de la lutte antiterroriste à Londres.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues opérationnels concernés au sein du ministère de la Défense tout au long de notre enquête afin de garantir que des mesures appropriées puissent être prises pour atténuer tout risque potentiel lié à cette affaire", a-t-elle ajouté.

Les autorités ont précisé que ces accusations n'étaient pas liées à la récente enquête sur un incident survenu à la base aérienne de Fairford, dans l'ouest de la grande-Bretagne, qui aurait été la cible d'un projet d'attaque terroriste dans lequel Premier ministre britannique Andy Burnham n'a pas exclu la main de l'Iran.

(Rédigé par Sam Tobin; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)