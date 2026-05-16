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GB-Streeting dit se porter candidat pour succéder à Starmer
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 17:49

(Actualisé avec déclaration et contexte)

L'ancien ministre britannique de la Santé Wes Streeting a déclaré samedi vouloir se présenter à toute élection pour succéder à Keir Starmer à la tête du Labour, quelques jours après avoir démissionné et exhorté le Premier ministre britannique à prévoir son départ de Downing Street.

"Nous avons besoin d'une vraie lutte avec les meilleurs candidats possibles, et je me porterai candidat", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

S'adressant au groupe Progrès, qui réunit des partisans travaillistes se considérant sur l'aile modernisatrice du parti, Wes Streeting a qualifié le Brexit d'"erreur catastrophique" qui a affaibli le pays comme jamais depuis l'époque précédant la révolution industrielle, avançant que le Royaume-Uni devrait réintégrer l'Union européenne.

"Nous avons besoin d'une relation spéciale avec l'Union européenne, parce que le futur de la Grande-Bretagne est lié à l'Europe et un jour - un jour - nous réintégrerons l'Union européenne", a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient à l'heure où le Premier ministre britannique Keir Starmer est confronté à d'intenses pressions qui visent à le convaincre de quitter le pouvoir en raison des retombées de la déroute électorale historique enregistrée par le Labour lors des dernières élections locales.

Mais le dirigeant du Labour a répété qu'il se battrait pour rester à Downing Street.

Andy Burnham, 56 ans et maire travailliste du Grand Manchester, a annoncé jeudi son intention de briguer un siège parlementaire laissé vacant, ce qui pourrait lui ouvrir la voie pour devenir un concurrent de poids à Keir Starmer pour le poste de Premier ministre.

(Reportage par David Milliken; version françase Zhifan Liu)

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