GB-Starmer lance un appel aux partisans travaillistes face au défi du parti Reform UK

par Elizabeth Piper, Alistair Smout et Andrew MacAskill

Le Premier ministre Keir Starmer a appelé lundi les partisans traditionnels du Parti travailliste à rejeter les fausses promesses du parti d'extrême droite Reform UK et à soutenir sa vision d'une "Grande-Bretagne construite pour tous".

Dans la défense la plus passionnée de son poste de Premier ministre depuis qu'il a remporté l'élection en juillet de l'année dernière, Keir Starmer a attaqué le vétéran de la campagne pour le Brexit, Nigel Farage, et son parti Reform UK, affirmant qu'ils ne cherchaient qu'à semer la division.

Menacé par le parti Reform UK à droite et par le parti de gauche naissant de son prédécesseur Jeremy Corbyn, Keir Starmer a appelé les électeurs à être patients avec son gouvernement, qui, selon lui, fait ses premiers pas sur la voie du "renouveau de la Grande-Bretagne", et à unir leurs forces pour "se battre pour l'âme de notre pays".

Il s'est adressé directement aux travailleurs britanniques, affirmant comprendre leur frustration d'être "traités avec condescendance" par les politiciens, évoquant le sentiment de son défunt père qui se sentait méprisé parce qu'il exerçait un métier manuel plutôt que d'avoir fait des études universitaires – une situation qu'il s'est engagé à changer en promouvant les écoles techniques.

SE BATTRE POUR "L'ÂME" DE LA GRANDE-BRETAGNE

"Peu importe combien de personnes me disent que c'est impossible, je crois que la Grande-Bretagne peut s'unir", a-t-il déclaré lors de la deuxième conférence annuelle de son parti à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière.

"Nous pouvons tous constater que notre pays est confronté à un choix, un choix déterminant. La Grande-Bretagne est à la croisée des chemins. Nous pouvons choisir la décence ou nous pouvons choisir la division. Le renouveau ou le déclin", a-t-il affirmé en lançant un défi aux députés de plus en plus agités qui remettent en question sa politique après avoir pris du retard sur Reform UK dans les sondages.

Faisant allusion aux difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa première année au poste de Premier ministre, avec les pires résultats personnels dans les sondages pour un dirigeant britannique depuis au moins 1977, Keir Starmer s'est à nouveau engagé à améliorer le niveau de vie et à mettre de l'argent dans les poches des électeurs.

Mais il a également cherché à les convaincre que le Parti travailliste est le véritable parti patriotique, plutôt que Reform UK.

"Pour moi, le patriotisme est une question d'amour et de fierté, de service d'un intérêt qui vous dépasse, d'un bien commun", a-t-il déclaré. "Et la question que je pose sérieusement à Nigel Farage et à Reform est de savoir s'ils aiment notre pays (...) ou s'ils veulent simplement semer la discorde, parce que cela sert leurs intérêts".

Il a répété que son gouvernement s'attaquerait à l'immigration illégale en Grande-Bretagne, mais qu'il lutterait contre le racisme et ceux qui "disent ou laissent entendre que les gens ne peuvent pas être anglais ou britanniques à cause de la couleur de leur peau".

Cette volonté de lutter contre Nigel Farage a été saluée par de nombreuses personnes dans la salle de conférence remplie.

"Farage ne se soucie pas des gens normaux, et il était important de faire passer ce message", a affirmé Shabaan Saleem, un conseiller municipal travailliste de 21 ans.

Mais Nigel Farage a déclaré que les accusations de racisme avaient mis ses partisans en danger.

"Accuser des millions de personnes d'être racistes est un coup très bas", a-t-il déclaré. "Cela menace directement la sécurité de nos élus et de nos militants".

DÉCISIONS DIFFICILES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ ET DE DÉPENSES

Après avoir déclaré que les hausses d'impôts de l'année dernière - les plus importantes depuis plus de 30 ans - étaient exceptionnelles en termes d'ampleur, le gouvernement pourrait être contraint de lever à nouveau des dizaines de milliards de livres sterling d'impôts pour combler le déficit budgétaire.

La chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, a profité de son discours lors de la conférence pour avertir les membres du parti qui souhaitent qu'elle assouplisse ses règles budgétaires qu'ils avaient "tort, et ce de manière dangereuse", laissant la porte ouverte à des hausses d'impôts.

Keir Starmer a averti le parti qu'il pourrait être confronté à des choix difficiles.

"C'est un test. Un combat pour l'âme de notre pays, tout aussi important que la reconstruction de la Grande-Bretagne après la guerre, et nous devons tous relever ce défi", a affirmé le Premier ministre britannique.

"Et pourtant, nous devons être clairs sur le fait que notre chemin, celui du renouveau, est long, difficile et nécessite des décisions qui ne sont ni gratuites ni faciles. Des décisions qui ne seront pas toujours confortables pour notre parti", a dit Keir Starmer.

