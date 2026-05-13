GB-Starmer entend continuer de diriger, prévient du risque de "chaos"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui se bat pour sa survie politique alors que des dizaines d'élus de son Parti travailliste ont appelé à sa démission, a promis mardi soir d'avancer dans ses projets de réforme du pays et prévenu du risque de chaos et d'instabilité s'il venait à être déchu.

En plus de l'affaire Mandelson, qui empoisonne depuis plusieurs mois son mandat, le locataire du 10 Downing Street est jugé par des élus du Labour comme responsable des lourds revers du parti lors de scrutins locaux la semaine dernière. Il lui est aussi reproché de n'avoir pas mis en oeuvre les réformes promises au moment de son arrivée au pouvoir à l'été 2024.

Keir Starmer, qui avait à l'époque signé une victoire électorale éclatante, a répété lundi qu'il ne s'en irait pas, promettant de prouver à ses détracteurs qu'ils "ont tort" et de rebâtir la relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe.

Si près d'un quart des élus travaillistes ont exhorté le Premier ministre à quitter ses fonctions et si une poignée de ministres délégués ont démissionné pour afficher leur mécontentement, aucun rival potentiel de Keir Starmer n'a pour l'heure formellement contesté à ce dernier la direction du Labour et donc, de facto, du pays.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, Keir Starmer a souligné que la Grande-Bretagne se trouvait "à un moment crucial" avec, a-t-il dit, le choix entre "avancer sur le projet de construction d'un pays plus solide et plus équitable, ou revenir au chaos et à l'instabilité du passé".

Malgré les tumultes, le Premier ministre sera présent mercredi au Parlement pour la traditionnelle cérémonie durant laquelle le roi Charles III énoncera les priorités politiques et le programme gouvernemental pour l'année à venir.

"La population britannique attend du gouvernement qu'il s'attelle à changer notre pays pour le mieux", a dit Keir Starmer dans son communiqué. "Réduire le coût de la vie, alléger les listes d'attente dans les hôpitaux et garder notre pays sûr dans un monde de plus en plus dangereux".

Le gouvernement a fait savoir qu'un ensemble de 35 lois et projets de loi sera présenté mercredi avec l'objectif d'améliorer l'économie, de renforcer la sécurité nationale et de "réformer l'Etat pour soutenir un gouvernement plus actif se trouvant au côté du peuple britannique".

(William James; version française Jean Terzian)