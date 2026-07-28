GB-Regain de popularité du Labour avec Burnham au pouvoir

par Alistair Smout

Le Parti travailliste britannique au pouvoir a rattrapé, voire dépassé, le parti populiste Reform UK de Nigel Farage dans les sondages, selon trois enquêtes distinctes.

Ces données traduisent un regain de popularité pour le nouveau Premier ministre, Andy Burnham, une semaine après son accession au pouvoir.

Le parti Reform UK, hostile à l'immigration, était en tête de presque tous les sondages d'opinion depuis plus d'un an et a remporté des centaines de sièges lors des élections locales et régionales de mai.

La faible performance du Labour avait poussé le parti à écarter Keir Starmer, impopulaire, et à plébisciter Andy Burnham pour le poste de Premier ministre, auquel il a accédé le 20 juillet.

Ce dernier a consacré sa première semaine à la tête du pays à offrir aux électeurs un "répit" face au coût de la vie, en supprimant une taxe sur les factures d’énergie, en plafonnant les tarifs des bus et en réduisant les impôts pour les pubs et les bars.

Un sondage réalisé par Survation montre que le Parti travailliste recueillait 26% d'opinions positives après la première semaine de mandat d'Andy Burnham, contre 24% pour Reform UK.

La semaine précédant l'annonce de la démission de Keir Starmer en juin, le Parti travailliste n'enregistrait que 19%, contre 27% pour Reform UK.

D'autres instituts de sondage ont fait état d'une tendance similaire cette semaine.

Lundi, More In Common a indiqué que le Parti travailliste recueillait 28% d'opinions favorables, tandis que YouGov le plaçait à égalité avec Reform UK, à 22%.

(Alistair Smout ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)