GB-Pro-palestiniens et militants anti-immigration défilent dans deux cortèges distincts

par Yann Tessier et Marissa Davison

Des dizaines de milliers de personnes participaient samedi dans les rues de Londres à deux manifestations distinctes réunissant d'une part des protestataires hostiles à l'immigration et d'autre part des militants pro-palestiniens.

La police britannique a déployé quelque 4.000 agents ainsi que des officiers venus de l'extérieur de la capitale anglaise et s'est engagée à "faire usage de ses pouvoirs de la manière la plus ferme possible" face à des rassemblements qu'elle a qualifiés de plus grande opération de maintien de l'ordre de ces dernières années.

Vers 12h00 GMT, après que les deux cortèges ont démarré leur défilé, la police a dit avoir procédé à 11 arrestations. Les forces de l'ordre s'attendent à voir au moins 80.000 participants prendre les rues londoniennes.

La marche anti-immigration est organisée par le militant anti-islam, Stephen Yaxley-Lennon, plus connu sous le nom de Tommy Robinson. Le gouvernement britannique a refusé l'entrée à son territoire à 11 personnes décrites comme étant des "agitateurs étrangers de l'extrême droite".

Une précédente manifestation organisée par Tommy Robinson a réuni près de 150.000 personnes en septembre, selon les forces de l'ordre, qui avaient procédé à 20 arrestations. A cette occasion, le milliardaire Elon Musk avait fait une apparition par vidéo remarquée.

DRAPEAUX BRITANNIQUES ET ANGLAIS

Les partisans de Tommy Robinson agitaient dans le ciel londonien des drapeaux anglais aux côtés de l'Union Jack, tout en s'en prenant à Keir Starmer, le Premier ministre britannique.

"Je pense que trop d'immigration, pas juste de l'immigration, mais trop d'immigration, cause de nombreux problèmes, perturbant une balance délicate ici", a témoigné Allison Parr, une participante qui critique aussi les politiques environnementales locales.

Le solde migratoire annuel a frôlé les 900.000 personnes en 2022 et 2023, mais il est retombé à environ 200.000 l'année dernière suite au durcissement des règles relatives aux visas de travail.

Le sujet de l'immigration est devenu une inquiétude et a participé à éroder la popularité de Keir Starmer au profit du parti d'extrême droite UK Reform, dirigé par Nigel Farage qui a pris soin de prendre ses distances avec Tommy Robinson.

L'organisateur du rassemblement, déjà condamné pour agression, harcèlement et d'autres infractions, a appelé ses partisans cette semaine à défiler pacifiquement lors "de la manifestation la plus patriotique que le monde a jamais observé", selon ses propos.

Plus tôt cette année, il a rencontré aux Etats-Unis des responsables du Département d'Etat et s'est adressé à ses soutiens outre-Atlantique à propos des "dangers de l'Islam" et de l'"islamisation de la Grande-Bretagne".

Selon les données officielles, 6,5% des habitants d'Angleterre et du Pays de Galles s'identifiaient comme musulmans en 2021, contre 4,9% en 2011.

LES PRO-PALESTINIENS COMMÉMORENT LA NAKBA

A proximité, des manifestants pro-palestiniens défilaient pour commémorer la Nakba, la "catastrophe" vécue par les Palestiniens lors de leur exil en 1948 à la suite de la création de l'Etat hébreu.

Certains contre-manifestants s'opposant aux protestataires anti-immigration ont également gonflé les rangs d'un cortège au-dessus duquel flottaient des drapeaux palestiniens.

La police accuse les manifestations pro-palestiniennes d'envergure qui se sont tenues ces dernières semaines à Londres - 33 depuis les attaques du Hamas en Israël d'octobre 2023 - d'intimider la communauté juive.

La capitale anglaise a été le théâtre de plusieurs attaques antisémites ces derniers mois, prenant pour cible des lieux de la communauté juive alors que deux hommes juifs ont été poignardés le mois dernier dans une attaque qualifiée de terroriste par la justice anglaise.

Les autorités ont prévenu que la police arrêterait tout manifestant qui chanterait le slogan "Mondialiser l'intifada", une référence au soulèvement palestinien contre Israël considéré par beaucoup de Juifs britanniques comme une apologie de l'antisémitisme.

Certains manifestants criaient "Mort à l'IDF" en référence à l'armée israélienne. Un slogan qui a pu mener par le passé à l'arrestation de certaines personnes quand il était dirigé contre des personnes juives.

(Reportage additionnel de Chris Radcliffe; version française Zhifan Liu)