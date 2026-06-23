 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB/PMI-Le secteur des services se contracte au rythme le plus rapide depuis janvier 2023
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 11:10

Le secteur des services en Grande-Bretagne, principal moteur de l'économie, s'est contracté ce mois-ci au rythme le plus rapide depuis près de trois ans et demi, selon une enquête publiée mardi, ce qui laisse présager un avenir difficile pour Andy Burnham, le probable prochain Premier ministre.

L'indice PMI des services dans l'enquête préliminaire de S&P Global/CIPS UK, s'est établi à 48,7 ce mois-ci, contre 49,3 en mai. Il s'agit du niveau le plus faible depuis janvier 2023 et il est en dessous de toutes les prévisions de l'enquête Reuters dont le consensus était à 50,1.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

L'enquête montre également de fortes baisses de l'emploi et des nouvelles commandes, ces dernières ayant atteint leur niveau le plus bas depuis janvier 2021.

Publié au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre Keir Starmer, l'indice PMI souligne la situation économique difficile à laquelle Andy Burnham, le populaire maire du Grand Manchester, sera confronté s'il prend la tête du Parti travailliste.

Une croissance en dents de scie, une inflation plus tenace que dans les autres grandes économies développées et des finances publiques sous tension sont autant de défis économiques qu'il devra relever.

Les données officielles publiées en début de mois ont montré que l'économie britannique s'est contractée de 0,1% en mai et S&P Global a indiqué qu'un résultat similaire était probable en juin, ce qui laisserait l'économie en situation de stagnation au deuxième trimestre après un bon démarrage en début d'année.

Seul un léger relâchement des pressions sur les coûts, qui se sont accélérées après le déclenchement de la guerre en Iran provoquant une flambée des cours de l'énergie, a constitué une lueur d'espoir dans les indices PMI de ce mois-ci.

Le prix du pétrole LCOc1 est tombé sous la barre des 80 dollars le baril, contre plus de 120 dollars au début du conflit, à la suite du mémorandum signé entre les Etats-Unis et l'Iran qui garantit le maintien de la circulation dans le détroit d'Ormuz. Il reste cependant supérieur d'environ 10 dollars le baril à son niveau d'avant le conflit.

S&P Global a par ailleurs souligné que les pressions générales sur les coûts restaient relativement élevées.

"Ces coûts plus élevés, combinés à des perspectives de croissance des entreprises modérées pour l'année à venir, ont entraîné une baisse continue de l'emploi à un rythme inquiétant", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Il a ajouté que l'instabilité politique intérieure avait perturbé certaines entreprises et qu'une période de calme était nécessaire pour relancer la croissance économique.

L'indice PMI du secteur manufacturier a mis en évidence un ralentissement de la croissance dans les usines britanniques, tombant à un plus bas de trois mois, à 53,1 en juin, contre 53,9 en mai.

L'indice PMI composite, qui combine les données des services et du secteur manufacturier, est lui ressorti à 49,4 contre 49,7, son niveau le plus bas depuis avril 2025.

(Rédigé par Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
77,34 USD Ice Europ -1,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'enseigne d'une pharmacie indique une température de 39°C à Béziers, dans l'Hérault, le 22 juin 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    La canicule enchaîne les records, infrastructures et organismes à rude épreuve
    information fournie par AFP 23.06.2026 12:15 

    Après des records de température lundi et la nuit la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947, la canicule exceptionnelle qui frappe le pays s'étend encore mardi, mettant les infrastructures et les organismes à rude épreuve avec des pics attendus à ... Lire la suite

  • La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi Sébastien Lecornu, qui a déploré un "triste fléau" ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu
    information fournie par AFP 23.06.2026 12:15 

    La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", a annoncé mardi Sébastien Lecornu, qui a déploré un "triste fléau". Le Premier ministre, qui présidait une nouvelle cellule interministérielle ... Lire la suite

  • Les drapeaux de la Suisse, des Etats-Unis, du Qatar, du Pakistan et du canton suisse de Nidwalden sont photographiés au complexe hôtelier de Bürgenstock, en Suisse, le 21 juin 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    L'Iran refuse l'accès des inspecteurs nucléaires à ses sites bombardés
    information fournie par AFP 23.06.2026 11:57 

    L'Iran a refusé mardi l'accès à ce stade d'inspecteurs nucléaires de l'AIEA à ses sites clés bombardés, nouveau point d'achoppement dans le règlement du conflit au Moyen-Orient malgré de premiers pourparlers avec les Etats-Unis jugés satisfaisants par les deux ... Lire la suite

  • Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu
    Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu
    information fournie par AFP Video 23.06.2026 11:42 

    La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, "essentiellement des jeunes", annonce Sébastien Lecornu, lors d'une nouvelle cellule interministérielle de crise, à Beauvau.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank